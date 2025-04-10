https://crimea.ria.ru/20250410/v-rossii-pochti-vdvoe-vyrosla-statistika-narkoprestupleniy-sredi-detey-1145579338.html

В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей

В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей

За три года количество наркопреступлений среди подростков выросло почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T20:00

2025-04-10T20:00

2025-04-10T20:00

новости

наркотики

россия

ирина волк

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/80/1118428040_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_094ebd149ac7b8fb4b97bfc815f7eb67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. За три года количество наркопреступлений среди подростков выросло почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Криминал всеми силами пытается вовлечь подростков в наркоторговлю, отметила представитель МВД, обращаясь к родителям и подросткам, сказала Волк.По ее словам, злоумышленники ищут старшеклассников, стремящихся подзаработать без особых усилий, заманивают их объявлениями о высокооплачиваемой работе курьером. Как правило, такие объявления размещают в мессенджерах, в теневом сегменте интернета, а также в виде трафаретов на зданиях.Участие в наркоторговле – это преступление, даже если его совершает несовершеннолетний, напомнила Волк.Ранее две крупные нарколаборатории были раскрыты и ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях, организаторы арестованы.Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковВ Крыму оценили уровень уличной преступностиМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, наркотики, россия, ирина волк, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)