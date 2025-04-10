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В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
За три года количество наркопреступлений среди подростков выросло почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T20:00
2025-04-10T20:00
2025-04-10T20:00
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наркотики
россия
ирина волк
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. За три года количество наркопреступлений среди подростков выросло почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Криминал всеми силами пытается вовлечь подростков в наркоторговлю, отметила представитель МВД, обращаясь к родителям и подросткам, сказала Волк.По ее словам, злоумышленники ищут старшеклассников, стремящихся подзаработать без особых усилий, заманивают их объявлениями о высокооплачиваемой работе курьером. Как правило, такие объявления размещают в мессенджерах, в теневом сегменте интернета, а также в виде трафаретов на зданиях.Участие в наркоторговле – это преступление, даже если его совершает несовершеннолетний, напомнила Волк.Ранее две крупные нарколаборатории были раскрыты и ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях, организаторы арестованы.Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиковВ Крыму оценили уровень уличной преступностиМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
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новости, наркотики, россия, ирина волк, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
За три года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. За три года количество наркопреступлений среди подростков выросло почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза. Основная их часть – сбыт наркотиков – увеличилась в 2,4 раза", - сообщила Волк.
Криминал всеми силами пытается вовлечь подростков в наркоторговлю, отметила представитель МВД, обращаясь к родителям и подросткам, сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники ищут старшеклассников, стремящихся подзаработать без особых усилий, заманивают их объявлениями о высокооплачиваемой работе курьером. Как правило, такие объявления размещают в мессенджерах, в теневом сегменте интернета, а также в виде трафаретов на зданиях.
Участие в наркоторговле – это преступление, даже если его совершает несовершеннолетний, напомнила Волк.
"Санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Поэтому подростков я призываю задуматься: стоит ли ломать себе судьбу ради незаконного заработка? Ну а родителям и опекунам советую быть внимательными к тому, чем занимаются дети <...>", - подытожила она.
Ранее две крупные нарколаборатории были раскрыты и ликвидированы
в Смоленской и Владимирской областях, организаторы арестованы.
Как сообщала
официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ.
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