Рейтинг@Mail.ru
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250315/otmyli-10-mlrd-na-kripte--v-rf-razoblachili-krupnuyu-narkogruppirovku-1144954902.html
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:39
2025-03-15T12:39
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
наркотики
криптовалюта
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:494:2762:2048_1920x0_80_0_0_796a2ffb142f8a5f523b91af4012f4e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги "отмывали" через криптовалютные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы "разводили" крымчан под предлогом инвестиций в фонд БританииЖитель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на дачеЖителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a50c11bf746d200c73a2085b7f1ed25b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, криптовалюта, происшествия, новости
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку

В России выявили факт легализации наркодоходов на 10 миллиардов рублей

12:39 15.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.
"Фигуранты противоправной организации стремились сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и имущества. Они разработали схему, согласно которой деньги легализовывались посредством различных финансовых операций", - сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги "отмывали" через криптовалютные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинцы "разводили" крымчан под предлогом инвестиций в фонд Британии
Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
 
РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкнаркотикиКриптовалютаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Очередь на Крымский мост удвоилась за час
14:59В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий
14:34Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи
14:21Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны
14:03Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ
13:43Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою
13:35На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут
13:21Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема
13:12Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
12:52Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
12:39Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
12:22В Сочи загорелся национальный парк
12:08В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
12:04Освобождены еще два населенных пункта Курской области
11:48Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО
11:29В Симферополе на сутки отключат воду
11:19Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске
11:04У Крымского моста выросла очередь
10:59Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
10:42На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
Лента новостейМолния