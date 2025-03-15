https://crimea.ria.ru/20250315/otmyli-10-mlrd-na-kripte--v-rf-razoblachili-krupnuyu-narkogruppirovku-1144954902.html

Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку

Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T12:39

2025-03-15T12:39

2025-03-15T12:39

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

наркотики

криптовалюта

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги "отмывали" через криптовалютные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы "разводили" крымчан под предлогом инвестиций в фонд БританииЖитель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на дачеЖителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, криптовалюта, происшествия, новости