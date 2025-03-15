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Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:39
2025-03-15T12:39
2025-03-15T12:39
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
наркотики
криптовалюта
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги "отмывали" через криптовалютные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы "разводили" крымчан под предлогом инвестиций в фонд БританииЖитель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на дачеЖителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, криптовалюта, происшествия, новости
Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
В России выявили факт легализации наркодоходов на 10 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.
"Фигуранты противоправной организации стремились сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и имущества. Они разработали схему, согласно которой деньги легализовывались посредством различных финансовых операций", - сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги "отмывали" через криптовалютные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.
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