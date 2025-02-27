https://crimea.ria.ru/20250227/zhitel-sochi-svaril-11-kg-mefedrona-u-sebya-na-dache-1144525413.html

Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче

Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче

35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T14:52

2025-02-27T14:52

2025-02-27T14:52

сочи

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происшествия

мвд по краснодарскому краю

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. 35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным пресс-службы, запрещенное производство мужчина устроил на своей даче в селе Разбитый котел. Задержали фигуранта во дворе многоквартирного дома в городе-курорте.Мужчина сбывал "синтетику" через тайники в Сочи по заданиям интернет-магазинов в Даркнете. В его отношении возбуждены уголовные дела. В рамках расследования правоохранители продолжают изымать наркотики из оборудованных подозреваемым тайников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год

сочи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, наркотики