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Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T14:52
2025-02-27T14:52
2025-02-27T14:52
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новости
происшествия
мвд по краснодарскому краю
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. 35-летний житель Сочи создал подпольную нарколабораторию и синтезировал мефедрон, который распространял через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным пресс-службы, запрещенное производство мужчина устроил на своей даче в селе Разбитый котел. Задержали фигуранта во дворе многоквартирного дома в городе-курорте.Мужчина сбывал "синтетику" через тайники в Сочи по заданиям интернет-магазинов в Даркнете. В его отношении возбуждены уголовные дела. В рамках расследования правоохранители продолжают изымать наркотики из оборудованных подозреваемым тайников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
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сочи, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, наркотики
Житель Сочи сварил 11 кг мефедрона у себя на даче
Подпольную нарколабораторию на своей даче организовал житель Сочи