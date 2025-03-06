https://crimea.ria.ru/20250306/grazhdane-ukrainy-obmanyvali-krymchan-na-kriptovalyutnoy-birzhe-1144703285.html
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T15:16
2025-03-06T15:16
2025-03-06T15:16
мвд по республике крым
криптовалюта
новости
новости крыма
крым
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:494:2762:2048_1920x0_80_0_0_796a2ffb142f8a5f523b91af4012f4e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.В ведомстве уточнили, что сотрудники этих фирм на встречах и семинарах убеждали людей, что компания успешно торгует на рынке Forex и в других направлениях. Вкладчикам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.Граждане вносили депозит криптовалютой, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.В настоящее время МВД по Республике Крым ищет пострадавших и собирает иные сведения по делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежаВ Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовЦифровую валюту хотят признать имуществом
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a50c11bf746d200c73a2085b7f1ed25b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, криптовалюта, новости, новости крыма, крым, происшествия, украина
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
Полиция Крыма ищет пострадавших вкладчиков в британский фонд S-Group – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов и руководителей британской компании Sincere Systems Group LTD. Фирму создали граждане Украины, работали с 2020 года в различных субъектах РФ, в том числе и в Крыму", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники этих фирм на встречах и семинарах убеждали людей, что компания успешно торгует на рынке Forex и в других направлениях. Вкладчикам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.
Граждане вносили депозит криптовалютой, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
В настоящее время МВД по Республике Крым ищет пострадавших и собирает иные сведения по делу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: