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Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T15:16
2025-03-06T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.В ведомстве уточнили, что сотрудники этих фирм на встречах и семинарах убеждали людей, что компания успешно торгует на рынке Forex и в других направлениях. Вкладчикам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.Граждане вносили депозит криптовалютой, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.В настоящее время МВД по Республике Крым ищет пострадавших и собирает иные сведения по делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежаВ Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовЦифровую валюту хотят признать имуществом
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РИА Новости Крым
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Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже

Полиция Крыма ищет пострадавших вкладчиков в британский фонд S-Group – МВД

15:16 06.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов и руководителей британской компании Sincere Systems Group LTD. Фирму создали граждане Украины, работали с 2020 года в различных субъектах РФ, в том числе и в Крыму", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники этих фирм на встречах и семинарах убеждали людей, что компания успешно торгует на рынке Forex и в других направлениях. Вкладчикам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.
Граждане вносили депозит криптовалютой, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
В настоящее время МВД по Республике Крым ищет пострадавших и собирает иные сведения по делу.
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