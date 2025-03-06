https://crimea.ria.ru/20250306/grazhdane-ukrainy-obmanyvali-krymchan-na-kriptovalyutnoy-birzhe-1144703285.html

Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже

Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже

Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T15:16

2025-03-06T15:16

2025-03-06T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.В ведомстве уточнили, что сотрудники этих фирм на встречах и семинарах убеждали людей, что компания успешно торгует на рынке Forex и в других направлениях. Вкладчикам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.Граждане вносили депозит криптовалютой, а взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.В настоящее время МВД по Республике Крым ищет пострадавших и собирает иные сведения по делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайт "Крымэнерго" под гибридной DDoS-атакой из-за рубежаВ Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовЦифровую валюту хотят признать имуществом

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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