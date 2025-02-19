https://crimea.ria.ru/20250219/zhitelyu-bakhchisaraya-vynesli-prigovor-za-krupnuyu-partiyu-narkotikov-1144298676.html

Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков

Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков

Жителя Бахчисарая приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T10:35

2025-02-19T10:35

2025-02-19T11:41

наркотики

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бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, мужчина 1959 года рождения незаконно выращивал и хранил по месту жительства каннабис (марихуану) для ее дальнейшей продажи.В доме подсудимого силовики обнаружили и изъяли 1,5 кг марихуаны. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.Смягчающими обстоятельствами для принятия решения суда стал возраст подсудимого и наличие инвалидности.В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобакеСК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского села

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2025

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