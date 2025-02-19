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Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
Жителя Бахчисарая приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T10:35
2025-02-19T10:35
2025-02-19T11:41
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, мужчина 1959 года рождения незаконно выращивал и хранил по месту жительства каннабис (марихуану) для ее дальнейшей продажи.В доме подсудимого силовики обнаружили и изъяли 1,5 кг марихуаны. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.Смягчающими обстоятельствами для принятия решения суда стал возраст подсудимого и наличие инвалидности.В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобакеСК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского села
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Жителю Бахчисарая вынесли приговор за крупную партию наркотиков
Крымчанина приговорили к пяти годам колонии за незаконный оборот наркотиков
10:35 19.02.2025 (обновлено: 11:41 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарая приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, мужчина 1959 года рождения незаконно выращивал и хранил по месту жительства каннабис (марихуану) для ее дальнейшей продажи.
В доме подсудимого силовики обнаружили и изъяли 1,5 кг марихуаны. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.
"С учетом признания вины подсудимого и оказанного содействия следствию, Бахчисарайский районный суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправленной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Смягчающими обстоятельствами для принятия решения суда стал возраст подсудимого и наличие инвалидности.
В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.
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