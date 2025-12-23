https://crimea.ria.ru/20251223/novosti-svo-armiya-vsu-neset-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-fronta-1151909455.html

Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта

Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта

Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял более 1400 военнослужащих и больше сотни единиц... РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всех направлениях фронта. За сутки противник потерял более 1400 военнослужащих и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" освободили Прилипку в Харьковской области. Уничтожили бригады и штурмовой полк ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области. На харьковском направлении ликвидированы механизированная и мотопехотная бригады. Противник потерял до 160 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Войска "Запада" поразили живую силу ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области. Уничтожение противника продолжается и в районах шести населенных пунктов ДНР и ЛНР. Ликвидированы свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" ведут бои в районах 11 населенных пунктов ДНР. Ликвдированы до 215 военных, бронетранспортер и четыре автомобиля, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка "Центр" продолжает уничтожение окруженного врага в Димитрове. Российские военные также зачищают Родинское в ДНР от разрозненных формирований ВСУ. Бои идут возле десяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. На этом направлении Киев лишился больше 470 боевиков, четыре бронированных машин, восьми автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Андреевка Днепропетровской области. В районах восьми населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей ликвидированы больше 320 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Днепра" сражаются в районах пяти населенных пунктов Запорожской области. Там киевский режим лишился больше 40 военных, танка, двух бронированных боевых машин, автомобиля, станции РЭБ и трех складов боеприпасов и материальных средств.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика