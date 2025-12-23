https://crimea.ria.ru/20251223/armiya-rossii-udarila-kinzhalami-po-voennym-predpriyatiyam-ukrainy--1151908347.html
Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
2025-12-23T12:40
2025-12-23T12:40
2025-12-23T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные во вторник утром нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины. Это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам, сообщило министерство обороны РФ.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в столице Украины. После массированной атаки обесточены потребители в ряде областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
