Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
Российские военные во вторник утром нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины. Это... РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные во вторник утром нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины. Это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам, сообщило министерство обороны РФ.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в столице Украины. После массированной атаки обесточены потребители в ряде областей.
РИА Новости Крым
Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины

ВС России нанесли массированный удар по военным объектам Украины

12:40 23.12.2025 (обновлено: 12:41 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские военные во вторник утром нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины. Это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам, сообщило министерство обороны РФ.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и прилетах в столице Украины. После массированной атаки обесточены потребители в ряде областей.
