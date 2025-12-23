Рейтинг@Mail.ru
После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/posle-massirovannogo-udara-po-energosisteme-obestochena-polovina-ukrainy-1151906494.html
После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины - РИА Новости Крым, 23.12.2025
После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:06
2025-12-23T12:22
украина
новости
укрэнерго
юлия свириденко
ровенская область
тернопольская область
хмельницкая область
винницкая область
черниговская область
житомирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_b4dc492950e559acc7f7c1297d69be21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны.На всей территории Украины применены графики аварийных отключений, предварительные графики почасовых отключений не действуют, уточнили в минэнерго.В Одесской области продолжается ликвидация нескольких массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным.Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины.Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
ровенская область
тернопольская область
хмельницкая область
винницкая область
черниговская область
житомирская область
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1c11f54e83d49636453024cb43316542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, укрэнерго, юлия свириденко, ровенская область, тернопольская область, хмельницкая область, винницкая область, черниговская область, житомирская область, днепропетровская область, харьковская область, отключение электроэнергии
После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины

Половина Украины обесточена после массированного удара по энергосистеме страны

12:06 23.12.2025 (обновлено: 12:22 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗакат на площади Независимости в Киеве
Закат на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны.

"Массированная атака на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой (временно подконтрольная Киеву территория ДНР – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", – сообщили в пресс-службе минэнерго страны.

На всей территории Украины применены графики аварийных отключений, предварительные графики почасовых отключений не действуют, уточнили в минэнерго.
В Одесской области продолжается ликвидация нескольких массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным.

"В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины", – проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины.
Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаНовостиУкрэнергоЮлия СвириденкоРовенская областьТернопольская областьХмельницкая областьВинницкая областьЧерниговская областьЖитомирская областьДнепропетровская областьХарьковская областьОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
13:03Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
12:56Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
12:52Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
12:40Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
12:35В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
12:26Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:19Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
12:10Хищная мурена напала на россиянина в Египте
12:06После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
11:48Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
11:37Временно закрыты продажи билетов на ряд поездов крымского направления
11:20В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ
11:09Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
11:02Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
10:55Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
10:48"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма
10:42Как грипп А и COVID "бьют" по организму
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
Лента новостейМолния