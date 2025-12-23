https://crimea.ria.ru/20251223/posle-massirovannogo-udara-po-energosisteme-obestochena-polovina-ukrainy-1151906494.html

После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины

Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны. РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны.На всей территории Украины применены графики аварийных отключений, предварительные графики почасовых отключений не действуют, уточнили в минэнерго.В Одесской области продолжается ликвидация нескольких массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным.Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины.Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

