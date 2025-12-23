После массированного удара по энергосистеме обесточена половина Украины
12:06 23.12.2025 (обновлено: 12:22 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщают власти страны.
"Массированная атака на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой (временно подконтрольная Киеву территория ДНР – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", – сообщили в пресс-службе минэнерго страны.
На всей территории Украины применены графики аварийных отключений, предварительные графики почасовых отключений не действуют, уточнили в минэнерго.
В Одесской области продолжается ликвидация нескольких массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным.
"В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины", – проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Массированной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины утром во вторник. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что удар может быть затяжным. "Внимание! Комбинированный удар может быть затяжным!" – написал он в своем Telegram-канале. Как заявил в своих соцсетях руководитель Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий, ракеты направляются на соседнюю Тернопольщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины.
Накануне сообщалось, что армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, которые используют в своих интересах украинские войска. Как сообщал в понедельник глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, в городе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.