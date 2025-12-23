https://crimea.ria.ru/20251223/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kaspiyskom-more-1151912786.html

Сильное землетрясение произошло в Каспийском море

Сильное землетрясение произошло в Каспийском море - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Сильное землетрясение произошло в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло во вторник в Каспийском море, в 174 километрах от столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщается на сайте европейского... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T14:07

2025-12-23T14:07

2025-12-23T14:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло во вторник в Каспийском море, в 174 километрах от столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 04:32 по всемирному времени или в 07:32 – по московскому.Очаг залегал на глубине 12 километров, в 174 км на восток от Баку и в 126 км к северо-западу от туркменского города Туркменбаши с населением 68,2 тысячи человек. О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.В воскресенье возле японской префектуры Аомори также произошло землетрясение магнитудой 5,5. На прошлой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – была объявлена угроза цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

