https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Из всех объектов на территории Крымского полуострова самыми безопасными во время землетрясения могут считаться пещеры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T18:56
2023-02-27T18:56
2023-02-27T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Из всех объектов на территории Крымского полуострова самыми безопасными во время землетрясения могут считаться пещеры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин."Крымские пещеры из всех объектов наиболее безопасные. Связано это с тем, что наши Крымские горы состоят из отдельных блоков, это не один монолит. И между этими блоками находятся прослойки глины, когда в момент землетрясения блоки начинают трястись, то эта глина, как буфер, заглушает толчки. У наших гор – блоковая структура и каждый блок не даст следующему ощутить вибрацию, если таковая случится", - поясняет ученый.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>По его словам, чаще всего эпицентр землетрясения находится в море, и в Крыму благодаря "буферу из глины" в горную часть эта активность не доходит, даже тогда, когда на побережье эти толчки ощущаются.Самохин также рассказал реальный случай, который произошел в Крыму в 1927 году, когда в Ялте случилось землетрясение силой в 8 баллов."Как раз тогда географ Желтов был с экспедицией на горе Чатыр-Даг, работали в пещере. А наверху их ожидал местный проводник. Когда ученые вышли, то не могли понять, почему проводник такой встревоженный и перепуганный. Оказалось, что в пещере участники экспедиции не почувствовали никаких толчков. И не было ни одного свежего поваленного сталактита или сталагмита. Напомню, тогда в Крыму много чего было чего порушено. Но ни один сталагмит в пещере не упал", - рассказал спелеолог.Кроме того, он отметил, что в Крыму наблюдает за землетрясениями целая сеть сейсмологических станций, в том числе, в Ялте, Алуште, Севастополе. А в структуре КФУ им. В.И. Вернадского есть Институт сейсмологии и геодинамики."Кстати, мы планируем в пещере "Таврида", где уже есть датчики мониторинга атмосферы, установить и сейсмодатчики, сейчас подписываем соглашение с нашими коллегами из Москвы", - обозначил Самохин.Также он уточнил, что лучше всего наблюдать за сейсмологическими процессами именно под землей - в бункерах, в шахтах, где и находится часть станций региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчковСейсмолог рассказал подробности о землетрясении в КрымуЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-v-krymu---zhdat-li-povtornykh-tolchkov-1127236680.html
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
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Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Глава РГО в Крыму Самохин: пещеры наиболее безопасны во время землетрясения
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Из всех объектов на территории Крымского полуострова самыми безопасными во время землетрясения могут считаться пещеры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.
"Крымские пещеры из всех объектов наиболее безопасные. Связано это с тем, что наши Крымские горы состоят из отдельных блоков, это не один монолит. И между этими блоками находятся прослойки глины, когда в момент землетрясения блоки начинают трястись, то эта глина, как буфер, заглушает толчки. У наших гор – блоковая структура и каждый блок не даст следующему ощутить вибрацию, если таковая случится", - поясняет ученый.
По его словам, чаще всего эпицентр землетрясения находится в море, и в Крыму благодаря "буферу из глины" в горную часть эта активность не доходит, даже тогда, когда на побережье эти толчки ощущаются.
"Наши пещеры как раз находятся в этих блоках. Так что в пещерах очень безопасно и никаких вибраций там быть не может", - уточнил эксперт.
Самохин также рассказал реальный случай, который произошел в Крыму в 1927 году, когда в Ялте случилось землетрясение силой в 8 баллов.
"Как раз тогда географ Желтов был с экспедицией на горе Чатыр-Даг, работали в пещере. А наверху их ожидал местный проводник. Когда ученые вышли, то не могли понять, почему проводник такой встревоженный и перепуганный. Оказалось, что в пещере участники экспедиции не почувствовали никаких толчков. И не было ни одного свежего поваленного сталактита или сталагмита. Напомню, тогда в Крыму много чего было чего порушено. Но ни один сталагмит в пещере не упал", - рассказал спелеолог.
Кроме того, он отметил, что в Крыму наблюдает за землетрясениями целая сеть сейсмологических станций, в том числе, в Ялте, Алуште, Севастополе. А в структуре КФУ им. В.И. Вернадского есть Институт сейсмологии и геодинамики.
"Кстати, мы планируем в пещере "Таврида", где уже есть датчики мониторинга атмосферы, установить и сейсмодатчики, сейчас подписываем соглашение с нашими коллегами из Москвы", - обозначил Самохин.
Также он уточнил, что лучше всего наблюдать за сейсмологическими процессами именно под землей - в бункерах, в шахтах, где и находится часть станций региона.
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