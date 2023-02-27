https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-v-krymu---zhdat-li-povtornykh-tolchkov-1127236680.html

Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков

Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков

Повторных подземных толчков после землетрясения на Южном берегу Крыма на данный момент не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Крымского... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T17:44

2023-02-27T17:44

2023-02-27T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Повторных подземных толчков после землетрясения на Южном берегу Крыма на данный момент не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.О подземном толчке в Крыму стало известно в понедельник вечером. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. По данным института сейсмологии — 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты.По ее словам, эпицентр находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты.Глава Центра также отметила, что до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет, резюмировала она.В республиканском главке МЧС в свою очередь сообщили РИА Новости Крым, что никаких последствий и разрушений нет.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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