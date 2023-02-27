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Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков
Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков
Повторных подземных толчков после землетрясения на Южном берегу Крыма на данный момент не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Крымского... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T17:44
2023-02-27T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Повторных подземных толчков после землетрясения на Южном берегу Крыма на данный момент не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.О подземном толчке в Крыму стало известно в понедельник вечером. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. По данным института сейсмологии — 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты.По ее словам, эпицентр находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты.Глава Центра также отметила, что до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет, резюмировала она.В республиканском главке МЧС в свою очередь сообщили РИА Новости Крым, что никаких последствий и разрушений нет.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;
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землетрясение, землетрясение в крыму, происшествия, новости, крым
Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков

Сейсмологи пока не зафиксировали повторных подземных толчков в Крыму

17:44 27.02.2023 (обновлено: 18:35 27.02.2023)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Повторных подземных толчков после землетрясения на Южном берегу Крыма на данный момент не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова.
О подземном толчке в Крыму стало известно в понедельник вечером. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. По данным института сейсмологии — 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты.
"На данный момент мы проверяем все факты по подземному толчку. Относительно безопасности - пока повторных толчков мы не зарегистрировали. Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу. Для Крыма это обычное дело, регион постоянно трясет. Не всегда мы это чувствуем", - рассказала она.
По ее словам, эпицентр находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты.
Глава Центра также отметила, что до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет, резюмировала она.
В республиканском главке МЧС в свою очередь сообщили РИА Новости Крым, что никаких последствий и разрушений нет.
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