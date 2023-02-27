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Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T17:24
2023-02-27T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщает РИА Новости.О подземных толчках в понедельник вечером сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. Однако в институте сейсмологии уточнили данные.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html
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Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму

Глава института сейсмологии: землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Крыму возле Аю-Дага

17:24 27.02.2023 (обновлено: 18:17 27.02.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщает РИА Новости.
О подземных толчках в понедельник вечером сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. Однако в институте сейсмологии уточнили данные.
"В Черном море, в районе Гурзуф – Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште", - сказал Вольфман.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
16:54
Землетрясение произошло в Крыму
 
Землетрясение в КрымуЗемлетрясениеПроисшествияКрымНовости КрымаАлуштаГурзуфАю-Даг
 
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