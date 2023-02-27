https://crimea.ria.ru/20230227/seysmolog-rasskazal-podrobnosti-o-zemletryasenii-v-krymu-1127236346.html
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T17:24
2023-02-27T17:24
2023-02-27T18:17
землетрясение в крыму
землетрясение
происшествия
крым
новости крыма
алушта
гурзуф
аю-даг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124369597_0:0:1294:728_1920x0_80_0_0_95ffc6acee3302bed9bc2b24c7509bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщает РИА Новости.О подземных толчках в понедельник вечером сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. Однако в институте сейсмологии уточнили данные.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html
крым
алушта
гурзуф
аю-даг
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124369597_142:0:1294:864_1920x0_80_0_0_6e5b958127401170ec7ab89a2da5174c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в крыму, землетрясение, происшествия, крым, новости крыма, алушта, гурзуф, аю-даг
Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму
Глава института сейсмологии: землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Крыму возле Аю-Дага
17:24 27.02.2023 (обновлено: 18:17 27.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщает РИА Новости.
О подземных толчках в понедельник вечером сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. Однако в институте сейсмологии уточнили данные.
"В Черном море, в районе Гурзуф – Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште", - сказал Вольфман.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.