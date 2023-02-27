https://crimea.ria.ru/20230227/seysmolog-rasskazal-podrobnosti-o-zemletryasenii-v-krymu-1127236346.html

Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму

Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в Крыму

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T17:24

2023-02-27T17:24

2023-02-27T18:17

землетрясение в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана сообщает РИА Новости.О подземных толчках в понедельник вечером сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительной информации магнитуда составила до 3.0. Однако в институте сейсмологии уточнили данные.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html

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землетрясение в крыму, землетрясение, происшествия, крым, новости крыма, алушта, гурзуф, аю-даг