https://crimea.ria.ru/20251205/umer-legendarnyy-ispolnitel-roli-shan-tszuna-v-mortal-kombat-1151424000.html
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:13
2025-12-05T09:13
2025-12-05T09:13
утраты
кино
кинематограф
в мире
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151423884_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_22e7b2647a6679832745281c389e518f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и "Последний император", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline.Актер скончался в четверг в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Тагава ушел из жизни от осложнений после инсульта.Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японки-актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. Учась в школе, актер занимался кэндо и карате. Затем окончил Университет Южной Калифорнии. Впоследствии стал актером.Сыграл более 150 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известная из них – колдун Шан Цзун в ленте Mortal Combat ("Смертельная битва"), вышедшей на экраны в 1995 году. Также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов".В ноябре 2015 года в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актер получил гражданство Российской Федерации.Тагава неоднократно с восхищением и любовью высказывался о России, отмечал глубокую приверженность россиян православной вере и своей культуре, называл русских сильными и стойкими, "настоящими воинами". Актер говорил, что чувствует связь с Россией на глубинном уровне и хочет быть ее частью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151423884_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_83cef8297f86c60d9edd4c083bd59b14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, кино, кинематограф, в мире, общество, культура
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
Исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в 75 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и "Последний император", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline
.
Актер скончался в четверг в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Тагава ушел из жизни от осложнений после инсульта.
Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японки-актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. Учась в школе, актер занимался кэндо и карате. Затем окончил Университет Южной Калифорнии. Впоследствии стал актером.
Сыграл более 150 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известная из них – колдун Шан Цзун в ленте Mortal Combat ("Смертельная битва"), вышедшей на экраны в 1995 году. Также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов".
В ноябре 2015 года в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актер получил гражданство Российской Федерации.
Тагава неоднократно с восхищением и любовью высказывался о России, отмечал глубокую приверженность россиян православной вере и своей культуре, называл русских сильными и стойкими, "настоящими воинами". Актер говорил, что чувствует связь с Россией на глубинном уровне и хочет быть ее частью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.