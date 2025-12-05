https://crimea.ria.ru/20251205/umer-legendarnyy-ispolnitel-roli-shan-tszuna-v-mortal-kombat-1151424000.html

Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и "Последний император", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline.Актер скончался в четверг в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Тагава ушел из жизни от осложнений после инсульта.Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японки-актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. Учась в школе, актер занимался кэндо и карате. Затем окончил Университет Южной Калифорнии. Впоследствии стал актером.Сыграл более 150 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известная из них – колдун Шан Цзун в ленте Mortal Combat ("Смертельная битва"), вышедшей на экраны в 1995 году. Также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов".В ноябре 2015 года в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актер получил гражданство Российской Федерации.Тагава неоднократно с восхищением и любовью высказывался о России, отмечал глубокую приверженность россиян православной вере и своей культуре, называл русских сильными и стойкими, "настоящими воинами". Актер говорил, что чувствует связь с Россией на глубинном уровне и хочет быть ее частью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

