Рейтинг@Mail.ru
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/umer-legendarnyy-ispolnitel-roli-shan-tszuna-v-mortal-kombat-1151424000.html
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:13
2025-12-05T09:13
утраты
кино
кинематограф
в мире
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151423884_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_22e7b2647a6679832745281c389e518f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и "Последний император", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline.Актер скончался в четверг в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Тагава ушел из жизни от осложнений после инсульта.Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японки-актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. Учась в школе, актер занимался кэндо и карате. Затем окончил Университет Южной Калифорнии. Впоследствии стал актером.Сыграл более 150 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известная из них – колдун Шан Цзун в ленте Mortal Combat ("Смертельная битва"), вышедшей на экраны в 1995 году. Также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов".В ноябре 2015 года в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актер получил гражданство Российской Федерации.Тагава неоднократно с восхищением и любовью высказывался о России, отмечал глубокую приверженность россиян православной вере и своей культуре, называл русских сильными и стойкими, "настоящими воинами". Актер говорил, что чувствует связь с Россией на глубинном уровне и хочет быть ее частью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151423884_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_83cef8297f86c60d9edd4c083bd59b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, кино, кинематограф, в мире, общество, культура
Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat

Исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в 75 лет

09:13 05.12.2025
 
© AP Photo Alexander Zemlianichenko JrАктер Кэри-Хироюки Тагава
Актер Кэри-Хироюки Тагава - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo Alexander Zemlianichenko Jr
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Американский актер японского происхождения, гражданин России с 2016 года Кэри-Хироюки Тагава, известный по фильмам Mortal Combat ("Смертельная битва") и "Последний император", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline.
Актер скончался в четверг в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Тагава ушел из жизни от осложнений после инсульта.
Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио в семье американца японского происхождения, служившего на военной базе США, и японки-актрисы. В 1955 году семья переехала в Штаты. Учась в школе, актер занимался кэндо и карате. Затем окончил Университет Южной Калифорнии. Впоследствии стал актером.
Сыграл более 150 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известная из них – колдун Шан Цзун в ленте Mortal Combat ("Смертельная битва"), вышедшей на экраны в 1995 году. Также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов".
В ноябре 2015 года в Москве, в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В 2016 году актер получил гражданство Российской Федерации.
Тагава неоднократно с восхищением и любовью высказывался о России, отмечал глубокую приверженность россиян православной вере и своей культуре, называл русских сильными и стойкими, "настоящими воинами". Актер говорил, что чувствует связь с Россией на глубинном уровне и хочет быть ее частью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыКиноКинематографВ миреОбществоКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Умер легендарный исполнитель роли Шан Цзуна в Mortal Kombat
09:00Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
08:44Реальный патриотизм: волонтеров Крыма поздравили с Днем добровольца
08:20Начало коренного перелома: как Красная армия отбросила немцев от Москвы
07:40Какие страны и сколько должны России
07:18Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
07:10Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
06:45Миллионный штраф: кто может публично привлекать инвестиции от физлиц
06:31Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
06:02В Темрюке после атаки ВСУ горит порт
00:01Тепло медленно уходит: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 декабря
22:55В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа
22:42Убийство мальчика в Крыму и новые отметки в паспортах РФ: главное за день
22:22Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
22:04О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
21:53Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
21:39Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
21:23В Севастополе собрали двойной урожай яблок
21:07В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
Лента новостейМолния