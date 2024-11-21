https://crimea.ria.ru/20241121/boi-v-kurskoy-oblasti--vsu-poteryali-150-boevikov-za-sutki-1142034160.html

ВСУ потеряли в Курской области за сутки еще 150 боевиков

ВСУ потеряли в Курской области за сутки еще 150 боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2024

ВСУ потеряли в Курской области за сутки еще 150 боевиков

За сутки боев в Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T15:16

2024-11-21T15:16

2024-11-21T15:23

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

россия

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142034537_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0978be721ab021132c4c27081b0b5c61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ, а также военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Богдановка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Меловый, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человекВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается

курская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, россия, украина, потери всу