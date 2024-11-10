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В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается
В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается - РИА Новости Крым, 10.11.2024
В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается
В Курской области подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино,... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T14:02
2024-11-10T14:02
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.Российские военнослужащие отразили 11 контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, уничтожен 13 единиц техники. Три украинских боевика сдались в плен.Армейская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения противника и резервы в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка Сумской области.Всего за сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих. Уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей.В зоне специальной военной операции потери врага за сутки достигли 1800 военнослужащих убитыми и ранеными, десятки единиц техники, шесть полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Волченку в ДНР Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиковБоевики ГУР Украины используют пленных как живой щит в Курской области
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф
В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается

В Курской области уничтожили пять танков и три БМП противника

14:02 10.11.2024
 
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Расчет ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
Российские военнослужащие отразили 11 контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, уничтожен 13 единиц техники. Три украинских боевика сдались в плен.
Армейская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения противника и резервы в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка Сумской области.
Всего за сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих. Уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей.
В зоне специальной военной операции потери врага за сутки достигли 1800 военнослужащих убитыми и ранеными, десятки единиц техники, шесть полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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