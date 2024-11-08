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Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области
Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T21:14
2024-11-08T21:14
2024-11-08T21:20
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
главное управление разведки украины (гур)
минобороны украины
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.По словам Захаровой, украинские солдаты также истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкуп в обмен на жизнь и прекращение пыток. Она заверила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
курская область
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2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости сво
Материал дополняется
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области
Боевики используют пленных российских солдат в качестве живого щита в Курской области
21:14 08.11.2024 (обновлено: 21:20 08.11.2024)