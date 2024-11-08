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Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области

Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области

Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T21:14

2024-11-08T21:14

2024-11-08T21:20

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

главное управление разведки украины (гур)

минобороны украины

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.По словам Захаровой, украинские солдаты также истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкуп в обмен на жизнь и прекращение пыток. Она заверила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости сво