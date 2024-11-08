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Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области
Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T21:14
2024-11-08T21:20
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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минобороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.По словам Захаровой, украинские солдаты также истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкуп в обмен на жизнь и прекращение пыток. Она заверила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, новости сво
Материал дополняется
Боевики используют пленных бойцов России как живой щит в Курской области

Боевики используют пленных российских солдат в качестве живого щита в Курской области

21:14 08.11.2024 (обновлено: 21:20 08.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой", - заявила она.

По словам Захаровой, украинские солдаты также истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкуп в обмен на жизнь и прекращение пыток.
Она заверила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны УкраиныНовости СВО
 
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