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Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Беспилотник уничтожен над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T18:43
2025-04-22T18:46
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вечером пять БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщали в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, новости крыма, пво
Беспилотник уничтожен над Крымом

Над Крымом уничтожили беспилотник

18:43 22.04.2025 (обновлено: 18:46 22.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне вечером пять БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщали в Минобороны РФ.
В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымМинистерство обороны РФНовости КрымаПВО
 
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