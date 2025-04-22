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Беспилотник уничтожен над Крымом

Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Беспилотник уничтожен над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T18:43

2025-04-22T18:43

2025-04-22T18:46

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

происшествия

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крым

министерство обороны рф

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пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вечером пять БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщали в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, новости крыма, пво