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Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Беспилотник уничтожен над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T18:43
2025-04-22T18:43
2025-04-22T18:46
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вечером пять БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщали в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, новости крыма, пво
Беспилотник уничтожен над Крымом
Над Крымом уничтожили беспилотник
18:43 22.04.2025 (обновлено: 18:46 22.04.2025)