https://crimea.ria.ru/20250422/v-krymu-budut-privlekat-studentov-k-rabote-v-turisticheskiy-sezon-1145858262.html

В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон

В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон

В Крыму продолжается активная подготовка курортных городов и поселков к летнему сезону, при этом делается акцент не только на приведение в порядок... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T18:25

2025-04-22T18:25

2025-04-22T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активная подготовка курортных городов и поселков к летнему сезону, при этом делается акцент не только на приведение в порядок инфраструктуры, но и на кадровое обеспечение санаторно-курортных и рекреационных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член коллегии при главе РК министерства курортов и туризма Анатолий Тарасенко.Обеспечить отрасль кадрами он предлагает за счет крымских студентов и школьников, которые заинтересованы в летнем трудоустройстве. По его словам, у республики огромный кадровый потенциал. Также в канун курортного сезона особое внимание уделяют сфере здравоохранения. Разработан комплекс мер по временной ротации медиков из других регионов России, сообщил он. Врачам предлагаются компенсации за жилье, повышенные выплаты и бонусы за работу в пиковые периоды. Привлечение медработников в сезон позволит в полной мере закрыть потребности и местного населения, и гостей полуострова, подытожил он. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняКак в Крыму решают проблему кадрового дефицитаКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, анатолий тарасенко, туризм в крыму, лето в крыму, трудоустройство