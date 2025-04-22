В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон
В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанное обслуживание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активная подготовка курортных городов и поселков к летнему сезону, при этом делается акцент не только на приведение в порядок инфраструктуры, но и на кадровое обеспечение санаторно-курортных и рекреационных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член коллегии при главе РК министерства курортов и туризма Анатолий Тарасенко.
Обеспечить отрасль кадрами он предлагает за счет крымских студентов и школьников, которые заинтересованы в летнем трудоустройстве.
"Я однозначно за то, чтобы наши кадры оставались. Чтобы они не уезжали в Москву работать доставщиками еды, а, например, начинали официантами в Ялте, а потом становились управляющими гостиниц. Есть карьерный рост – есть будущее", – подчеркнул эксперт.
По его словам, у республики огромный кадровый потенциал.
"У нас больше 230 тысяч школьников учатся в учебных заведениях, это больше 500 школ Крыма. И многие порой остаются в своих поселках, населенных пунктах", – поделился Тарасенко.
Также в канун курортного сезона особое внимание уделяют сфере здравоохранения. Разработан комплекс мер по временной ротации медиков из других регионов России, сообщил он. Врачам предлагаются компенсации за жилье, повышенные выплаты и бонусы за работу в пиковые периоды. Привлечение медработников в сезон позволит в полной мере закрыть потребности и местного населения, и гостей полуострова, подытожил он.
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