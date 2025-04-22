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Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы
Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы
проводить праздничный парад ко Дню Победы на главной площади страны в Кишиневе, поскольку на этой локации будет отмечаться День Европы. Об этом сообщил лидер... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T20:13
2025-04-22T20:13
2025-04-22T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Молдавии запретили проводить праздничный парад ко Дню Победы на главной площади страны в Кишиневе, поскольку на этой локации будет отмечаться День Европы. Об этом сообщил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.По его информации, соответствующее решение было принято на совещании в кишиневской мэрии, что стало "сюрпризом от властей".В работе европейского городка будут участвовать молдавское правительство, президент страны Майя Санду и 21 европейское посольство, уточнил он."Тех, кто намерен отмечает День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено", - добавил он.По его словам, людям, которые хотят отмечать День Победы, пока ничего не предложили. В заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля, добавил он.Петрович напомнил, что День Победы 9 мая молдаване отмечали как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет - с 9 мая 1965 года.Ранее президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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молдавия, день победы, 80 лет победы, в мире, новости
Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы
Власти Молдовы запретили отмечать День Победы на главной площади страны
20:13 22.04.2025 (обновлено: 20:14 22.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Молдавии запретили проводить праздничный парад ко Дню Победы на главной площади страны в Кишиневе, поскольку на этой локации будет отмечаться День Европы. Об этом сообщил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
По его информации, соответствующее решение было принято на совещании в кишиневской мэрии, что стало "сюрпризом от властей".
"То, что нам не дадут отметить праздник спокойно, было понятно заранее. Оставалась робкая надежда на остатки здравомыслия у властей. Однако сегодня официально было заявлено, что 9 мая Республика Молдова отмечает один единственный праздник - день Европы. Для этих целей будет оккупирована главная площадь страны для обустройства "европейского городка", - написал он.
В работе европейского городка будут участвовать молдавское правительство, президент страны Майя Санду и 21 европейское посольство, уточнил он.
"Тех, кто намерен отмечает День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено", - добавил он.
По его словам, людям, которые хотят отмечать День Победы, пока ничего не предложили. В заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля, добавил он.
Петрович напомнил, что День Победы 9 мая молдаване отмечали как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет - с 9 мая 1965 года.
Ранее президент России Владимир Путин усомнился
в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств
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