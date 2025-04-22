https://crimea.ria.ru/20250422/syurpriz-ot-vlastey-v-moldavii-zapretili-prazdnovat-den-pobedy-1145874498.html

Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы

Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Сюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы

проводить праздничный парад ко Дню Победы на главной площади страны в Кишиневе, поскольку на этой локации будет отмечаться День Европы. Об этом сообщил лидер... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T20:13

2025-04-22T20:13

2025-04-22T20:14

молдавия

день победы

80 лет победы

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123321457_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_7affeff809ac5f3c50d96570fb3b5936.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Молдавии запретили проводить праздничный парад ко Дню Победы на главной площади страны в Кишиневе, поскольку на этой локации будет отмечаться День Европы. Об этом сообщил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.По его информации, соответствующее решение было принято на совещании в кишиневской мэрии, что стало "сюрпризом от властей".В работе европейского городка будут участвовать молдавское правительство, президент страны Майя Санду и 21 европейское посольство, уточнил он."Тех, кто намерен отмечает День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено", - добавил он.По его словам, людям, которые хотят отмечать День Победы, пока ничего не предложили. В заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля, добавил он.Петрович напомнил, что День Победы 9 мая молдаване отмечали как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет - с 9 мая 1965 года.Ранее президент России Владимир Путин усомнился в возможностях Евросоюза повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву. Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, день победы, 80 лет победы, в мире, новости