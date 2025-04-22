https://crimea.ria.ru/20250422/zhiteley-evakuiruyut-posle-vzryva-vo-vladimirskoy-oblasti--obyavlena-chs-1145871385.html

Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС

Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС

В Киржачском районе Владимирской области началась эвакуация жителей после мощного взрыва. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T17:23

2025-04-22T17:23

2025-04-22T17:41

владимирская область

режим чс

происшествия

взрыв

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области началась эвакуация жителей после мощного взрыва. Об этом сообщили в районной администрации.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во вторник вечером сообщил о мощном взрыве в Киржачском районе. Он отметил, что на месте работают представители всех экстренных служб.Прокуратура региона поставила на контроль соблюдение прав жителей сел, расположенных в окрестностях поселка Барсово.По данным регионального МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, режим чс, происшествия, взрыв, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эвакуация