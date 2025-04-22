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Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС
Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС
В Киржачском районе Владимирской области началась эвакуация жителей после мощного взрыва. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T17:23
2025-04-22T17:23
2025-04-22T17:41
владимирская область
режим чс
происшествия
взрыв
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Киржачском районе Владимирской области началась эвакуация жителей после мощного взрыва. Об этом сообщили в районной администрации.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во вторник вечером сообщил о мощном взрыве в Киржачском районе. Он отметил, что на месте работают представители всех экстренных служб.Прокуратура региона поставила на контроль соблюдение прав жителей сел, расположенных в окрестностях поселка Барсово.По данным регионального МЧС, на территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимирская область, режим чс, происшествия, взрыв, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эвакуация
Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС
Во Владимирской области объявлен режим ЧС и эвакуация жителей двух сел после взрыва
17:23 22.04.2025 (обновлено: 17:41 22.04.2025)