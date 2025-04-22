Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
В Белгородской области пять мирных жителей ранены при атаках беспилотников ВСУ
16:35 22.04.2025 (обновлено: 17:01 22.04.2025)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка, которая с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица доставляется в детскую областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.
Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, их 19-летний сын со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой также госпитализирован.
Еще одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка. Пострадал водитель автомобиля. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног доставлен в больницу.
Украинские беспилотники ранее во вторник нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах Белгородской области.
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