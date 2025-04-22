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Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T16:35
2025-04-22T17:01
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, их 19-летний сын со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой также госпитализирован.Еще одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка. Пострадал водитель автомобиля. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног доставлен в больницу.Украинские беспилотники ранее во вторник нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под БелгородомДрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомРанена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино
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96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, вячеслав гладков
Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области пять мирных жителей ранены при атаках беспилотников ВСУ

16:35 22.04.2025 (обновлено: 17:01 22.04.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка, которая с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица доставляется в детскую областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.
Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, их 19-летний сын со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой также госпитализирован.
Еще одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка. Пострадал водитель автомобиля. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног доставлен в больницу.
Украинские беспилотники ранее во вторник нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах Белгородской области.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВячеслав Гладков
 
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