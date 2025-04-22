https://crimea.ria.ru/20250422/semya-s-dvumya-detmi-ranena-pri-atake-bespilotnika-v-belgorodskoy-oblasti-1145870142.html

Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области

Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области

Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T16:35

2025-04-22T16:35

2025-04-22T17:01

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Пятеро мирных жителей Грайворонского округа Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, их 19-летний сын со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой также госпитализирован.Еще одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка. Пострадал водитель автомобиля. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног доставлен в больницу.Украинские беспилотники ранее во вторник нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Краснояружском округах Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под БелгородомДрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомРанена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, вячеслав гладков