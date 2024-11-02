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Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК
Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК
Обстоятельства гибели российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, расследует Следком России. Об этом со ссылкой на главное военное следственное... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T16:44
2024-11-02T16:44
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Обстоятельства гибели российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, расследует Следком России. Об этом со ссылкой на главное военное следственное управление ведомства пишет РИА Новости.По информации ведомства, в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены российские пленные военнослужащие без признаков жизни. Примечательно, что у одного из военных на фото – руки связаны за спиной, из чего можно заключить, что бойцы погибли не на поле боя, а уже в плену у ВСУ."Врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления Главного военного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению", - сказано в тексте.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайный американский помощник России: главные заявления МартиндейлаСледком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВОСледком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК

Обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области расследует СК

16:44 02.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Обстоятельства гибели российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, расследует Следком России. Об этом со ссылкой на главное военное следственное управление ведомства пишет РИА Новости.
По информации ведомства, в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены российские пленные военнослужащие без признаков жизни. Примечательно, что у одного из военных на фото – руки связаны за спиной, из чего можно заключить, что бойцы погибли не на поле боя, а уже в плену у ВСУ.
"Врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления Главного военного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению", - сказано в тексте.
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НовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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