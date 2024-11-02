https://crimea.ria.ru/20241102/krymskiy-most-seychas-sotni-mashin-skopilis-s-dvukh-storon-1141570052.html
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T15:27
2024-11-02T15:27
2024-11-02T15:27
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 35 автомобилей, уточняется в Telegram-канале.По состоянию на 13.00 субботы проезд со стороны Краснодарского края оставался свободным, своей очереди на выезд из Крыма ожидали 73 автомобиля.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую областьКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_17b2f61b79a082c59dfe8fc8e38195a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
В очереди на Крымском мосту 210 машин с двух сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находятся 175 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 35 автомобилей, уточняется в Telegram-канале.
По состоянию на 13.00 субботы проезд со стороны Краснодарского края оставался свободным, своей очереди на выезд из Крыма ожидали 73 автомобиля.
Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: