https://crimea.ria.ru/20241102/krymskiy-most-seychas-sotni-mashin-skopilis-s-dvukh-storon-1141570052.html

Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон

Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон

Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T15:27

2024-11-02T15:27

2024-11-02T15:27

ситуация на дорогах крыма

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керчь

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 35 автомобилей, уточняется в Telegram-канале.По состоянию на 13.00 субботы проезд со стороны Краснодарского края оставался свободным, своей очереди на выезд из Крыма ожидали 73 автомобиля.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую областьКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика