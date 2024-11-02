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Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T15:27
2024-11-02T15:27
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 35 автомобилей, уточняется в Telegram-канале.По состоянию на 13.00 субботы проезд со стороны Краснодарского края оставался свободным, своей очереди на выезд из Крыма ожидали 73 автомобиля.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую областьКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон

В очереди на Крымском мосту 210 машин с двух сторон

15:27 02.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличивается, со стороны Кубани также начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Керчи находятся 175 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 35 автомобилей, уточняется в Telegram-канале.
По состоянию на 13.00 субботы проезд со стороны Краснодарского края оставался свободным, своей очереди на выезд из Крыма ожидали 73 автомобиля.
Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКерчьТаманьТранспортЛогистика
 
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