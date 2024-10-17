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Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область
Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область
Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь, билеты уже в продаже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T10:07
2024-10-17T10:08
"крымавтотранс"
автобус
сухопутный маршрут в крым
новости крыма
крым
запорожская область
мелитополь
джанкой
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь, билеты уже в продаже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов."Открыли новый маршрут Мелитополь – Джанкой, билеты на него в продаже", – сказал Мартынов.По его словам, как и другие подобные проекты, этот удалось реализовать при поддержке министерств транспорта обоих субъектов, благодаря чему пассажиропоток из исторических регионов России постоянно увеличивается.В сентябре в ГУП "Крымтроллейбус" сообщили об открытии нового автобусного маршрута Веселое – Симферополь – Солнечное, который через столицу Крыма соединил два курортных поселка под Судаком и Феодосией. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу
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РИА Новости Крым
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"крымавтотранс", автобус, сухопутный маршрут в крым, новости крыма, крым, запорожская область, мелитополь, джанкой
Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область

Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь – "Крымавтотранс"

10:07 17.10.2024 (обновлено: 10:08 17.10.2024)
 
© ГУП РК "Крымтроллейбус"Автобус
Автобус
© ГУП РК "Крымтроллейбус"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь, билеты уже в продаже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"Открыли новый маршрут Мелитополь – Джанкой, билеты на него в продаже", – сказал Мартынов.
По его словам, как и другие подобные проекты, этот удалось реализовать при поддержке министерств транспорта обоих субъектов, благодаря чему пассажиропоток из исторических регионов России постоянно увеличивается.
"Такие маршруты периодически открываются и, конечно, пользуются спросом. И мы всегда рады новым направлениям. Здорово, что люди из Крыма и, наоборот, в Крым могут приехать из разных городов РФ, посмотреть наши красоты, отдохнуть, какие-то свои дела решить и воспользоваться услугами наших перевозчиков", – заключил Мартынов.
В сентябре в ГУП "Крымтроллейбус" сообщили об открытии нового автобусного маршрута Веселое – Симферополь – Солнечное, который через столицу Крыма соединил два курортных поселка под Судаком и Феодосией.
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Радио "Спутник в Крыму""Крымавтотранс"АвтобусСухопутный маршрут в КрымНовости КрымаКрымЗапорожская областьМелитопольДжанкой
 
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