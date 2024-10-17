https://crimea.ria.ru/20241017/novyy-avtobusnyy-marshrut-svyazal-krym-i-zaporozhskuyu-oblast-1141143252.html

Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область

Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область

Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь, билеты уже в продаже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T10:07

2024-10-17T10:07

2024-10-17T10:08

"крымавтотранс"

автобус

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новости крыма

крым

запорожская область

мелитополь

джанкой

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут соединил Джанкой и Мелитополь, билеты уже в продаже. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов."Открыли новый маршрут Мелитополь – Джанкой, билеты на него в продаже", – сказал Мартынов.По его словам, как и другие подобные проекты, этот удалось реализовать при поддержке министерств транспорта обоих субъектов, благодаря чему пассажиропоток из исторических регионов России постоянно увеличивается.В сентябре в ГУП "Крымтроллейбус" сообщили об открытии нового автобусного маршрута Веселое – Симферополь – Солнечное, который через столицу Крыма соединил два курортных поселка под Судаком и Феодосией. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу

крым

запорожская область

мелитополь

джанкой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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