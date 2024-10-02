https://crimea.ria.ru/20241002/na-angarskom-perevale-snyali-dlya-restavratsii-pamyatnik-trolleybusu-1140799672.html

На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу

На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу - РИА Новости Крым, 02.10.2024

На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу

Памятник троллейбусу, который установлен на Ангарском перевале, отреставрируют в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", также ему вернут его исторические –... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T14:03

2024-10-02T14:03

2024-10-02T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, который установлен на Ангарском перевале, отреставрируют в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", также ему вернут его исторические – бежево-красные. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".Для того чтобы транспортировать троллейбус в депо, сотрудники на месте провели диагностику, проверили шины и ходовую, а затем погрузили на тягач и перевезли на предприятие "Крымтроллейбус" в ремонтный цех.Ремонтно-реставрационные работы займут около двух недель, в последний раз памятник обновляли пять лет назад, добавили на предприятии.Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыНовый автобусный маршрут появился в КрымуИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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