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На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу
На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу - РИА Новости Крым, 02.10.2024
На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу
Памятник троллейбусу, который установлен на Ангарском перевале, отреставрируют в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", также ему вернут его исторические –... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T14:03
2024-10-02T14:03
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новости крыма
история
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, который установлен на Ангарском перевале, отреставрируют в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", также ему вернут его исторические – бежево-красные. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".Для того чтобы транспортировать троллейбус в депо, сотрудники на месте провели диагностику, проверили шины и ходовую, а затем погрузили на тягач и перевезли на предприятие "Крымтроллейбус" в ремонтный цех.Ремонтно-реставрационные работы займут около двух недель, в последний раз памятник обновляли пять лет назад, добавили на предприятии.Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыНовый автобусный маршрут появился в КрымуИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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96
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крымтроллейбус, новости крыма, история, транспорт, реставрация, видео
На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму отреставрируют

14:03 02.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, который установлен на Ангарском перевале, отреставрируют в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", также ему вернут его исторические – бежево-красные. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".
Для того чтобы транспортировать троллейбус в депо, сотрудники на месте провели диагностику, проверили шины и ходовую, а затем погрузили на тягач и перевезли на предприятие "Крымтроллейбус" в ремонтный цех.

"Он уже у нас на предприятии. Специалисты приступили к ремонтно-реставрационным работам – его заварят, покрасят – нанесут новые надписи и вернут ему его исторические цвета – бежево-красные", – уточнили в пресс-службе.

Ремонтно-реставрационные работы займут около двух недель, в последний раз памятник обновляли пять лет назад, добавили на предприятии.
Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.
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