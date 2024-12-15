https://crimea.ria.ru/20241215/zurabishvili-gotovit-v-gruzii-gromkuyu-politicheskuyu-provokatsiyu---pushkov-1142633601.html

Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков

Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T15:51

2024-12-15T15:51

2024-12-15T15:51

грузия

политика

мнения

алексей пушков

беспорядки в грузии

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей Пушков."Но у Зурабишвили есть и политическая цель. Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов - только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестает быть президентом страны. Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция.Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Он получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеВ Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси

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грузия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, политика, мнения, алексей пушков, беспорядки в грузии, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе