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Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК

Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК

Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, поскольку участие в них приняли более половины состава коллегии выборщиков. Об этом на брифинге сообщила... РИА Новости Крым, 14.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, поскольку участие в них приняли более половины состава коллегии выборщиков. Об этом на брифинге сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани, ее цитируют РИА Новости.Выборы президента Грузии проходят в субботу, 14 февраля, в здании парламента. Впервые в истории главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия выборщиков, в которую входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня.Единственный претендент на пост президента – депутат Михаил Кавелашвили, бывший футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, в противном случае будет назначен второй тур.Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. К нему стянуты большие силы полиции, правоохранители перекрыли переулки слева и справа, взяв под контроль входы и выходы.Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что выборы в Грузии и окончательная победа правящей партии "Грузинская мечта" зависит от силовиков.У парламента в Тбилиси в день выборов перед протестующими появилась действующий президент Саломе Зурабишвили, пройдя по проспекту Руставели. Ранее она объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", однако "в день инаугурации нового избранного президента, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции".Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, которые прошли 28 октября, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе "Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, новости, политика, в мире