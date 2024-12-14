Рейтинг@Mail.ru
Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241214/vybory-prezidenta-gruzii-sostoyalis--tsik-1142613020.html
Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК
Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК
Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, поскольку участие в них приняли более половины состава коллегии выборщиков. Об этом на брифинге сообщила... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T12:11
2024-12-14T12:11
грузия
выборы
новости
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142612901_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_fa570d5f1480318cc29298ab782a49cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, поскольку участие в них приняли более половины состава коллегии выборщиков. Об этом на брифинге сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани, ее цитируют РИА Новости.Выборы президента Грузии проходят в субботу, 14 февраля, в здании парламента. Впервые в истории главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия выборщиков, в которую входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня.Единственный претендент на пост президента – депутат Михаил Кавелашвили, бывший футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, в противном случае будет назначен второй тур.Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. К нему стянуты большие силы полиции, правоохранители перекрыли переулки слева и справа, взяв под контроль входы и выходы.Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что выборы в Грузии и окончательная победа правящей партии "Грузинская мечта" зависит от силовиков.У парламента в Тбилиси в день выборов перед протестующими появилась действующий президент Саломе Зурабишвили, пройдя по проспекту Руставели. Ранее она объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", однако "в день инаугурации нового избранного президента, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции".Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, которые прошли 28 октября, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе "Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок
грузия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142612901_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d8789fc1922a9d987c94d45fa9051071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, выборы, новости, политика, в мире
Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК

ЦИК Грузии признал выборы президента состоявшимися

12:11 14.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента
Протесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, поскольку участие в них приняли более половины состава коллегии выборщиков. Об этом на брифинге сообщила спикер ЦИК Натия Иоселиани, ее цитируют РИА Новости.
"К 11-30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии (из 300 – ред.), следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", – заявила Иоселиани журналистам.
Выборы президента Грузии проходят в субботу, 14 февраля, в здании парламента. Впервые в истории главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия выборщиков, в которую входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня.
Единственный претендент на пост президента – депутат Михаил Кавелашвили, бывший футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, в противном случае будет назначен второй тур.
Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. К нему стянуты большие силы полиции, правоохранители перекрыли переулки слева и справа, взяв под контроль входы и выходы.
Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что выборы в Грузии и окончательная победа правящей партии "Грузинская мечта" зависит от силовиков.
У парламента в Тбилиси в день выборов перед протестующими появилась действующий президент Саломе Зурабишвили, пройдя по проспекту Руставели. Ранее она объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", однако "в день инаугурации нового избранного президента, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции".
Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, которые прошли 28 октября, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе
"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок
 
ГрузияВыборыНовостиПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
12:11Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК
11:58Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов
11:46В Крым идет сильный ветер - объявлено штормовое предупреждение
11:38Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
11:23Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту
10:52Когда в Ялте починят главные новогодние елки
10:39Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту
10:15"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
10:04Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИ
09:46Как накопить деньги - совет от специалистов
09:33Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок
09:15На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2
08:51Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
08:35На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
08:01В Грузии стартовали выборы президента
07:31Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
07:20Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
07:04Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
Лента новостейМолния