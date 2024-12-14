https://crimea.ria.ru/20241214/maydan-v-gruzii-provalilsya-zayavlenie-premera-kobakhidze-1142614424.html

"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе

"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе - РИА Новости Крым, 14.12.2024

"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T14:54

2024-12-14T14:54

2024-12-14T14:55

грузия

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ираклий кобахидзе

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились."Мы сумели полностью нейтрализовать насильственный ресурс и сегодня такого ресурса у радикальной оппозиции нет. Остается только то, что до 2 тысяч человек ежедневно собираются на проспекте Руставели. С другой стороны, есть более миллиона 120 тысяч человек, которые поддержали "Грузинскую мечту"… в Грузии провалился "Майдан", и он никогда не состоится",- заявил Кобахидзе на брифинге.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после президентских выборов, согласно которым на должность главы государства был избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, заявил, что курс на евроинтеграцию остается неизменным и страна сделает все для того, чтобы стать членом ЕС."Наша цель - это евроинтеграция и для этого будет сделано все. Единственное, что не может быть предметом компромисса - это наш суверенитет, независимость, наша территориальная целостность. Все остальное - это тема обсуждения. У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы в итоге Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что к 2030 году абсолютно реально стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе на брифинге.Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. К нему стянуты большие силы полиции, правоохранители перекрыли переулки слева и справа, взяв под контроль входы и выходы.Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что выборы в Грузии и окончательная победа правящей партии "Грузинская мечта" зависит от силовиков.У парламента в Тбилиси в день выборов перед протестующими появилась действующий президент Саломе Зурабишвили, пройдя по проспекту Руставели. Ранее она объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", однако "в день инаугурации нового избранного президента, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции".Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, которые прошли 28 октября, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозицииПушков: Украина преподала Грузии полезный урок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, новости, ираклий кобахидзе, европейский союз (ес), политика