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Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова
Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова
Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии является пиар-акцией киевского режима, Украине и Великобритании нет места для сотрудничества в акватории РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T16:22
2025-01-18T16:22
2025-01-18T16:23
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии является пиар-акцией киевского режима, Украине и Великобритании нет места для сотрудничества в акватории Азовского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности и в ряде других сфер.По ее словам, за подписанием соглашения стоит желание Лондона закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, добавила Захарова. Однако ни Украине, ни Британии нет места для сотрудничества в Азовском море, подчеркнула дипломат.Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов, отметила дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны30 тысяч новых беспилотников Британия направит УкраинеЗапад уже поделил Украину – СВР
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, великобритания, азовское море, новости, мнения, политика
Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова
Захарова: Москва рассматривает столетнее соглашение Украины и Британии как пиар-акцию
16:22 18.01.2025 (обновлено: 16:23 18.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии является пиар-акцией киевского режима, Украине и Великобритании нет места для сотрудничества в акватории Азовского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве"
между странами. Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности и в ряде других сфер.
"Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - сказала Захарова.
По ее словам, за подписанием соглашения стоит желание Лондона закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, добавила Захарова. Однако ни Украине, ни Британии нет места для сотрудничества в Азовском море, подчеркнула дипломат.
"Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море", - заявила Захарова.
Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов, отметила дипломат.
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