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Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова

Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова

Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии является пиар-акцией киевского режима, Украине и Великобритании нет места для сотрудничества в акватории РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T16:22

2025-01-18T16:22

2025-01-18T16:23

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Британии является пиар-акцией киевского режима, Украине и Великобритании нет места для сотрудничества в акватории Азовского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности и в ряде других сфер.По ее словам, за подписанием соглашения стоит желание Лондона закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, добавила Захарова. Однако ни Украине, ни Британии нет места для сотрудничества в Азовском море, подчеркнула дипломат.Москва сожалеет, что в год 80-летия победы над нацизмом, власти Великобритании клянутся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов, отметила дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны30 тысяч новых беспилотников Британия направит УкраинеЗапад уже поделил Украину – СВР

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великобритания

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, великобритания, азовское море, новости, мнения, политика