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В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси

В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси - РИА Новости Крым, 04.12.2024

В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси

Правоохранители Грузии в среду задержали семь человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов в Тбилиси и других регионах... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T20:17

2024-12-04T20:17

2024-12-04T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители Грузии в среду задержали семь человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов в Тбилиси и других регионах страны. Об этом говорится в заявлении директора Центрального департамента криминальной полиции Теймураза Купатадзе, опубликованном на сайте МВД республики.В результате личного досмотра задержанных изъяты шлемы, респираторы, большое количество пиротехнических средств, электронных передающих устройств, компьютерная техника, "коктейли Молотова".Купатадзе уточнил, что двое из задержанных – ранее судимые лица. Всем фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.Также правоохранители провели обыски в домах шестерых человек. Кроме того, на основании решения суда проводятся следственные действия в офисах оппозиционных политических структур – движения "Джиути", политических партий "Дроа" и "Гирчи", а также в молодежном офисе партии "Единое национальное движение". Глава департамента также добавил, что в результате насильственных действий пострадали более 150 сотрудников полиции.Массовые беспорядки в Тбилиси начались 26 ноября после завершения выборов, в ходе которых большинство в парламенте страны получила оппозиционная партия "Грузинская мечта". Очередной виток беспорядков начался ночью второго декабря, протестующие возвели баррикады на проспекте Шота Руставели, обстреливали полицейских пиротехникой. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. После ночных массовых беспорядков 2 декабря было задержано более двухсот протестующих, травмы разной степени тяжести получили 113 правоохранителей.В Тбилиси противостояние демонстрантов с полицией в последние дни происходит каждую ночь.14 декабря коллегия выборщиков при парламенте Грузии изберет нового президента, а инаугурация нового главы государства намечена на 29 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителейЗадержаны более 200 участников беспорядков в центре ТбилисиПрезиденту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, тбилиси, происшествия, беспорядки в грузии, в мире, новости, акции протеста в грузии, закон и право