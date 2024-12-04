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Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России

Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что никто не должен недооценивать опасность ядерного сценария, поскольку "дорожных карт" РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T19:41

2024-12-04T19:41

2024-12-04T19:41

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

ядерное сдерживание

ядерное оружие

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что никто не должен недооценивать опасность ядерного сценария, поскольку "дорожных карт" при таком варианте развития событий сейчас нет.Рябков добавил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была во время Карибского кризиса, когда риски ядерной катастрофы, по его словам, стояли более остро.Замминистра подчеркнул, что Россия "не позволит дать себя спровоцировать"."Но наша твердая воля защищать свои интересы всеми средствами сохраняется, в независимости от того сколько миллиардов долларов будут сожжены США в этом конфликте", - добавил Рябков.Оценивая возможность достижения компромисса с Киевом по урегулированию конфликта, замминистра отметил, что сейчас эти шансы равны нулю из-за несовместимости позиций сторон.Ранее в среду замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук отметил, что Москва и Минск на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, пересмотрели подходы к применению ядерного оружия.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

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