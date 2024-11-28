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Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин
Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин
Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:41
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россия
владимир путин (политик)
ядерное сдерживание
ядерное оружие
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин."Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", – подчеркнул Путин.И добавил, что заявления о передаче Украине ядерного оружия могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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россия, владимир путин (политик), ядерное сдерживание, ядерное оружие, украина
Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин

Путин: РФ применит все имеющиеся средства поражения при появлении у Киева ядерного оружия

16:41 28.11.2024 (обновлено: 17:02 28.11.2024)
 
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Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.

"Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения", – сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

"Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", – подчеркнул Путин.
И добавил, что заявления о передаче Украине ядерного оружия могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.
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