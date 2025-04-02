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Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T13:05
2025-04-02T13:05
2025-04-02T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, злоумышленница убеждала знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.Этому же знакомому она обещала помочь с оплатой коммунальных услуг и присвоить "титулы" адресу, по которому он проживал и якобы для этого брала у него деньги несколько лет подряд. Другой пожилой гражданин полгода одалживал фигурантке деньги "для оплаты штрафстоянки инкассаторской машины", ограбление которой якобы "расследовала" злоумышленница.Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на недвижимость, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский".Сейчас расследование по шести преступлениям завершено, уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.В полиции города напомнили, что нужно тщательно проверять документы специалистов и не верить "волшебным" схемам мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млнВ Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионовМошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мошенничество, деньги, полиция севастополя, суд
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
В Севастополе мошенница обманула своих знакомых почти на 10 миллионов рублей
13:05 02.04.2025 (обновлено: 13:12 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, злоумышленница убеждала знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.
"В частности, она сообщила давнему другу своей семьи, что поможет провести перерасчет пенсии и получить единовременную пенсионную выплату в размере 186 миллионов рублей за то, что в 1977-1978 годах он ходил на торговом рыболовецком корабле СССР в качестве боцмана в Республику Иран и другие страны Ближнего Востока", – привели один из эпизодов в пресс-службе.
Этому же знакомому она обещала помочь с оплатой коммунальных услуг и присвоить "титулы" адресу, по которому он проживал и якобы для этого брала у него деньги несколько лет подряд. Другой пожилой гражданин полгода одалживал фигурантке деньги "для оплаты штрафстоянки инкассаторской машины", ограбление которой якобы "расследовала" злоумышленница.
Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на недвижимость, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский".
"В действительности все эти сведения являлись ложными, выполнять обещанное либо возвращать деньги она не собиралась. Таким образом с февраля 2019 по февраль 2024 года она похитила у шестерых севастопольцев свыше 9,8 млн рублей", – сообщили в надзорном ведомстве.
Сейчас расследование по шести преступлениям завершено, уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.
В полиции города напомнили, что нужно тщательно проверять документы специалистов и не верить "волшебным" схемам мошенников.
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