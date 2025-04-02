https://crimea.ria.ru/20250402/moshennitsa-iz-sevastopolya-obmanula-znakomykh-pochti-na-10-millionov-rubley-1145384219.html

Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей

Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей

36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T13:05

2025-04-02T13:05

2025-04-02T13:12

прокуратура города севастополя

севастополь

новости севастополя

мошенничество

деньги

полиция севастополя

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, злоумышленница убеждала знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.Этому же знакомому она обещала помочь с оплатой коммунальных услуг и присвоить "титулы" адресу, по которому он проживал и якобы для этого брала у него деньги несколько лет подряд. Другой пожилой гражданин полгода одалживал фигурантке деньги "для оплаты штрафстоянки инкассаторской машины", ограбление которой якобы "расследовала" злоумышленница.Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на недвижимость, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский".Сейчас расследование по шести преступлениям завершено, уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.В полиции города напомнили, что нужно тщательно проверять документы специалистов и не верить "волшебным" схемам мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млнВ Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионовМошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мошенничество, деньги, полиция севастополя, суд