Рейтинг@Mail.ru
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/moshennitsa-iz-sevastopolya-obmanula-znakomykh-pochti-na-10-millionov-rubley-1145384219.html
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T13:05
2025-04-02T13:12
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
мошенничество
деньги
полиция севастополя
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, злоумышленница убеждала знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.Этому же знакомому она обещала помочь с оплатой коммунальных услуг и присвоить "титулы" адресу, по которому он проживал и якобы для этого брала у него деньги несколько лет подряд. Другой пожилой гражданин полгода одалживал фигурантке деньги "для оплаты штрафстоянки инкассаторской машины", ограбление которой якобы "расследовала" злоумышленница.Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на недвижимость, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский".Сейчас расследование по шести преступлениям завершено, уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.В полиции города напомнили, что нужно тщательно проверять документы специалистов и не верить "волшебным" схемам мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млнВ Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионовМошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_f6f09e42d698c6f5b67791900f5438f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, мошенничество, деньги, полиция севастополя, суд
Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей

В Севастополе мошенница обманула своих знакомых почти на 10 миллионов рублей

13:05 02.04.2025 (обновлено: 13:12 02.04.2025)
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 36-летняя жительница Севастополя выманила почти 10 миллионов рублей у своих знакомых под разными предлогами. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, злоумышленница убеждала знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.

"В частности, она сообщила давнему другу своей семьи, что поможет провести перерасчет пенсии и получить единовременную пенсионную выплату в размере 186 миллионов рублей за то, что в 1977-1978 годах он ходил на торговом рыболовецком корабле СССР в качестве боцмана в Республику Иран и другие страны Ближнего Востока", – привели один из эпизодов в пресс-службе.

Этому же знакомому она обещала помочь с оплатой коммунальных услуг и присвоить "титулы" адресу, по которому он проживал и якобы для этого брала у него деньги несколько лет подряд. Другой пожилой гражданин полгода одалживал фигурантке деньги "для оплаты штрафстоянки инкассаторской машины", ограбление которой якобы "расследовала" злоумышленница.
Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на недвижимость, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский".

"В действительности все эти сведения являлись ложными, выполнять обещанное либо возвращать деньги она не собиралась. Таким образом с февраля 2019 по февраль 2024 года она похитила у шестерых севастопольцев свыше 9,8 млн рублей", – сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас расследование по шести преступлениям завершено, уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.
В полиции города напомнили, что нужно тщательно проверять документы специалистов и не верить "волшебным" схемам мошенников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов
Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольНовости СевастополяМошенничествоДеньгиПолиция СевастополяСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
14:34Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
14:23Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
14:03Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты
13:51Авария на сетях: десятки улиц Симферополя остались без света
13:39За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
13:30В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
13:05Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
12:52Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
12:27ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
11:55Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий
11:47В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний
11:35В России создают Службу по вопросам гражданства
11:26В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей
11:14Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
11:09В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
10:56Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
10:49Под Евпаторией в среду будут стрелять
10:30Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
10:21Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
Лента новостейМолния