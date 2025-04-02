ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру России дважды за сутки – Минобороны
12:27 02.04.2025 (обновлено: 12:37 02.04.2025)
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в Курской области.
"В Курской области в результате атаки БПЛА на подстанцию филиала "Россетей" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысяч бытовых потребителей", – сказано в сообщении.
Также в регионе в результате обстрела энергообъекта произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей.
"На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре", – констатировали в оборонном ведомстве РФ.
Сутками ранее вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях. В этот же день президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Ранее Путин дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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