Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1145382287.html
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 02.04.2025
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T12:27
2025-04-02T12:37
курская область
новости
министерство обороны рф
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_19c46d413b891743860a32ef4a318ae5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в Курской области."В Курской области в результате атаки БПЛА на подстанцию филиала "Россетей" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысяч бытовых потребителей", – сказано в сообщении.Также в регионе в результате обстрела энергообъекта произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей.Сутками ранее вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях. В этот же день президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Ранее Путин дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилищеМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенатор
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_f8808db18d08cad0ff9633e7d17224be.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, новости, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру России дважды за сутки – Минобороны

12:27 02.04.2025 (обновлено: 12:37 02.04.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в Курской области.
"В Курской области в результате атаки БПЛА на подстанцию филиала "Россетей" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысяч бытовых потребителей", – сказано в сообщении.
Также в регионе в результате обстрела энергообъекта произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей.

"На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре", – констатировали в оборонном ведомстве РФ.

Сутками ранее вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях. В этот же день президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Ранее Путин дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
Заявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенатор
 
Курская областьНовостиМинистерство обороны РФПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
14:34Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
14:23Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
14:03Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты
13:51Авария на сетях: десятки улиц Симферополя остались без света
13:39За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
13:30В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
13:05Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
12:52Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
12:27ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
11:55Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий
11:47В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний
11:35В России создают Службу по вопросам гражданства
11:26В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей
11:14Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
11:09В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
10:56Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
10:49Под Евпаторией в среду будут стрелять
10:30Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
10:21Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
Лента новостейМолния