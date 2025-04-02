https://crimea.ria.ru/20250402/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1145382287.html

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области - РИА Новости Крым, 02.04.2025

ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T12:27

2025-04-02T12:27

2025-04-02T12:37

курская область

новости

министерство обороны рф

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в среду в Минобороны, атакам подверглись объекты в Курской области."В Курской области в результате атаки БПЛА на подстанцию филиала "Россетей" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысяч бытовых потребителей", – сказано в сообщении.Также в регионе в результате обстрела энергообъекта произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей.Сутками ранее вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях. В этот же день президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Ранее Путин дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилищеМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенатор

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу