https://crimea.ria.ru/20250402/za-nesoobschenie-o-podgotovke-diversii-budut-sazhat-za-reshetku-1145387009.html

За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку

За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку - РИА Новости Крым, 02.04.2025

За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T13:39

2025-04-02T13:39

2025-04-02T13:39

государственная дума рф

антитеррор

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закон и право

россия

уголовный кодекс

диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.За несообщение в уполномоченные органы власти о подготовке, совершении или факте уже осуществленной диверсии может грозить до одного года лишения свободы. Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.По словам соавтора законопроекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущербаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, антитеррор, новости, закон и право, россия, уголовный кодекс, диверсия