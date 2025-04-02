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За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку - РИА Новости Крым, 02.04.2025
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T13:39
2025-04-02T13:39
государственная дума рф
антитеррор
новости
закон и право
россия
уголовный кодекс
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.За несообщение в уполномоченные органы власти о подготовке, совершении или факте уже осуществленной диверсии может грозить до одного года лишения свободы. Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.По словам соавтора законопроекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущербаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, антитеррор, новости, закон и право, россия, уголовный кодекс, диверсия
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку

За несообщение о подготовке диверсии введено наказание до одного года лишения свободы

13:39 02.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
За несообщение в уполномоченные органы власти о подготовке, совершении или факте уже осуществленной диверсии может грозить до одного года лишения свободы. Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
По словам соавтора законопроекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба

"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений", – подчеркнул Пискарев.

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