https://crimea.ria.ru/20250402/za-nesoobschenie-o-podgotovke-diversii-budut-sazhat-za-reshetku-1145387009.html
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку - РИА Новости Крым, 02.04.2025
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T13:39
2025-04-02T13:39
2025-04-02T13:39
государственная дума рф
антитеррор
новости
закон и право
россия
уголовный кодекс
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.За несообщение в уполномоченные органы власти о подготовке, совершении или факте уже осуществленной диверсии может грозить до одного года лишения свободы. Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.По словам соавтора законопроекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущербаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, антитеррор, новости, закон и право, россия, уголовный кодекс, диверсия
За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
За несообщение о подготовке диверсии введено наказание до одного года лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
За несообщение в уполномоченные органы власти о подготовке, совершении или факте уже осуществленной диверсии может грозить до одного года лишения свободы. Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
По словам соавтора законопроекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба
"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений", – подчеркнул Пискарев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.