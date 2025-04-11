https://crimea.ria.ru/20250411/aksenov-pozdravil-krymchan-s-dnem-konstitutsii-1145586386.html

Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции

Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции

День Конституции Республики Крым объединяет всех крымчан, напоминая о ценностях свободы и народовластия. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T08:30

2025-04-11T08:30

2025-04-11T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. День Конституции Республики Крым объединяет всех крымчан, напоминая о ценностях свободы и народовластия. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем поздравлении жителям республики.По словам Аксенова, именно эти ценности отражены в Конституции республики, являясь фундаментом развития российского Крыма, всех его преобразований."Конституция определяет нашу республику как демократическое, правовое и социальное государство в составе Российской Федерации. Предоставляет всем народам, проживающим на крымской земле, равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, гарантирует свободу деятельности общественных объединений, обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, а также широкий спектр мер социальной поддержки граждан", - уточнил глава региона.Основой единства народов Крыма является любовь к России, уважительное отношение к традициям предков и к друг к другу, отметил Аксенов и поблагодарил всех, кто трудится на благо Крыма и его процветания.Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, в свою очередь, также поздравил население Крыма с Днем Конституции республики."Знание закона, своих прав и обязанностей открывает возможности для активного участия в формировании настоящего и будущего Крыма. Только объединив усилия власти и общества, основанные на принципах Конституции, мы сможем построить справедливый и процветающий Крым", - написал он в своем Telegram-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечают День Конституции республикиАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииСколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет

https://crimea.ria.ru/20250411/11-let-konstitutsii-kryma-chto-poluchila-respublika-1145580547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, конституция республики крым, новости крыма, закон и право, общество