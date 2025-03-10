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Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет

Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет

86% граждан России на сегодняшний день положительно оценивают воссоединение Крымского полуострова с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:48

2025-03-10T12:48

2025-03-10T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 86% граждан России на сегодняшний день положительно оценивают воссоединение Крымского полуострова с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Как отметили специалисты ВЦИОМ, уровень поддержки на протяжении всего периода мониторинга колебался в пределах 81-93%.Среди респондентов доминирует мнение, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России принесло обоюдную пользу. Так, 73% говорят о пользе для России, 74% — об успешном развитии Крыма в составе РФ. Также большинство россиян убеждены, что жизнь крымчан после воссоединения с Россией изменилась к лучшему.Доминирующим чувством россиян по отношению к воссоединению Крыма с РФ является гордость. Эту эмоцию выделили 56% опрошенных.Большая часть россиян верит в потенциал полуострова и уже сегодня готова назвать его неприступной крепостью. В частности, 75% согласны, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Две трети россиян считают, что в ближайшее время полуостров может стать курортом мирового уровня.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографикаКак крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 годаГоспереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, крым, россия, крымская весна, опрос, общество, новости