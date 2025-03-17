https://crimea.ria.ru/20250317/rossiya-i-tadzhikistan-utverdili-programmu-voennogo-sotrudnichestva-1144999296.html

Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества

Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Документ подписан в рамках... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T18:44

2025-03-17T18:44

2025-03-17T18:44

россия

владимир путин (политик)

эмомали рахмон

таджикистан

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Документ подписан в рамках визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона.По словам президента России Владимира Путина, стороны условились укреплять взаимодействие не только в оборонной, но и в антитеррористической, а также антинаркотической сферах."Разумеется, мы не могли не обсудить проблематику безопасности в Средней Азии, в частности, с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы. Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество", – сказал российский лидер во время церемонии.Он подчеркнул, что отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер и динамично развиваются в разных сферах.В рамках церемонии пописаны также соглашения о сотрудничестве в сфере промышленности, о создании индустриального парка на территории Таджикистана, а также документы о сотрудничестве в банковской сфере и сфере цифрового развития.По данным президента РФ, Москва и Душанбе в двусторонних расчетах практически целиком отказались от иностранных валют и довели долю рубля до 96%, товарооборот между странами увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиардов рублей. Кроме того, Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики, страны углубляют промышленную кооперацию. РФ поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах, развиваются также гуманитарные связи.В декабре президент России Владимир Путин отмечал рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году и называл страну надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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таджикистан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), эмомали рахмон, таджикистан, сотрудничество