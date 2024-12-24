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Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T21:31
2024-12-24T21:37
владимир путин (политик)
эмомали рахмон
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таджикистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.По словам российского лидера, Таджикистан является надежным союзником России. Путин назвал отношения между двумя странами очень конструктивными, которые развиваются хорошими темпами.Кроме того, Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником.Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере. Также он отметил, что взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о росте совокупного ВВП стран СодружестваВ Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в РоссииРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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владимир путин (политик), эмомали рахмон, россия, таджикистан, политика, в мире, новости, сотрудничество
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин

Россия сотрудничает с Таджикистаном в сфере безопасности как с ближайшим союзником – Путин

21:31 24.12.2024 (обновлено: 21:37 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмоном
Президент Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмоном - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", – отметил Путин.

По словам российского лидера, Таджикистан является надежным союзником России. Путин назвал отношения между двумя странами очень конструктивными, которые развиваются хорошими темпами.
Кроме того, Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником.
"В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество (с Таджикистаном – ред.), причем именно как с ближайшим нашим союзником. Очень доверительно и конструктивно", – сказал российский лидер.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере. Также он отметил, что взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки.
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Владимир Путин (политик)Эмомали РахмонРоссияТаджикистанПолитикаВ миреНовостиСотрудничество
 
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