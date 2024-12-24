https://crimea.ria.ru/20241224/rossiya-sotrudnichaet-s-tadzhikistanom-kak-s-blizhayshim-soyuznikom--putin-1142892569.html

Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин

Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин

Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T21:31

2024-12-24T21:31

2024-12-24T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.По словам российского лидера, Таджикистан является надежным союзником России. Путин назвал отношения между двумя странами очень конструктивными, которые развиваются хорошими темпами.Кроме того, Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником.Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере. Также он отметил, что взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о росте совокупного ВВП стран СодружестваВ Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в РоссииРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), эмомали рахмон, россия, таджикистан, политика, в мире, новости, сотрудничество