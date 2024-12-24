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Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T21:31
2024-12-24T21:31
2024-12-24T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.По словам российского лидера, Таджикистан является надежным союзником России. Путин назвал отношения между двумя странами очень конструктивными, которые развиваются хорошими темпами.Кроме того, Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником.Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере. Также он отметил, что взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о росте совокупного ВВП стран СодружестваВ Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в РоссииРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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владимир путин (политик), эмомали рахмон, россия, таджикистан, политика, в мире, новости, сотрудничество
Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
Россия сотрудничает с Таджикистаном в сфере безопасности как с ближайшим союзником – Путин
21:31 24.12.2024 (обновлено: 21:37 24.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году, назвал Таджикистаном надежным союзником, с которым Москва сотрудничает, в том числе, в сфере безопасности. Об этом российский лидер заявил на двусторонней встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", – отметил Путин.
По словам российского лидера, Таджикистан является надежным союзником России. Путин назвал отношения между двумя странами очень конструктивными, которые развиваются хорошими темпами.
Кроме того, Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником.
"В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество (с Таджикистаном – ред.), причем именно как с ближайшим нашим союзником. Очень доверительно и конструктивно", – сказал российский лидер.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил
о необходимости обеспечить технологическое лидерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оборонной сфере. Также он отметил
, что взаимодействие стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выстраивается в духе союзничества и взаимной выручки.
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