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В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов
В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов
В Госдуму внесен законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче банками потребительских кредитов, чтобы оградить граждан от телефонных мошенников. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T09:04
2024-12-25T09:04
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
новости
финансы
кредит
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче банками потребительских кредитов, чтобы оградить граждан от телефонных мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По его словам, в большинстве случаев аферисты под разными предлогами вынуждают доверчивых граждан взять в кредит внушительную сумму денег.В частности, "период охлаждения" составит четыре часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и двое суток – для сумм от 200 тысяч рублей.Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости оформления кредита, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями, а если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию, пояснил председатель Госдумы.Данный законопроект планируется рассмотреть в приоритетном порядке, добавил он.Проблема обмана россиян телефонными мошенниками поднималась в ходе "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, глава государства сообщил, что только с территории Украины у граждан РФ телефонными мошенниками было похищено более 250 миллиардов рублей. По его словам, Украина возвела этот способ мошенничества в статус госполитики и проводит такие операции под контролем спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схемаНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, новости, финансы, кредит, мошенничество
В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

Законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче кредитов внесен в Госдуму – Володин

09:04 25.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах на улице Москвы
Объявления о кредитах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче банками потребительских кредитов, чтобы оградить граждан от телефонных мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в большинстве случаев аферисты под разными предлогами вынуждают доверчивых граждан взять в кредит внушительную сумму денег.

"Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Госдуму законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции", – написал Володин в своем Telegram-канале.

В частности, "период охлаждения" составит четыре часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и двое суток – для сумм от 200 тысяч рублей.
Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости оформления кредита, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями, а если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию, пояснил председатель Госдумы.
Данный законопроект планируется рассмотреть в приоритетном порядке, добавил он.
Проблема обмана россиян телефонными мошенниками поднималась в ходе "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, глава государства сообщил, что только с территории Украины у граждан РФ телефонными мошенниками было похищено более 250 миллиардов рублей. По его словам, Украина возвела этот способ мошенничества в статус госполитики и проводит такие операции под контролем спецслужб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоНовостиФинансыКредитМошенничество
 
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