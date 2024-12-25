https://crimea.ria.ru/20241225/v-rossii-khotyat-vvesti-period-okhlazhdeniya-pri-vydache-kreditov-1142897694.html

В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

В Госдуму внесен законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче банками потребительских кредитов, чтобы оградить граждан от телефонных мошенников. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T09:04

2024-12-25T09:04

2024-12-25T09:04

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

новости

финансы

кредит

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о "периоде охлаждения" при выдаче банками потребительских кредитов, чтобы оградить граждан от телефонных мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По его словам, в большинстве случаев аферисты под разными предлогами вынуждают доверчивых граждан взять в кредит внушительную сумму денег.В частности, "период охлаждения" составит четыре часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и двое суток – для сумм от 200 тысяч рублей.Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости оформления кредита, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями, а если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию, пояснил председатель Госдумы.Данный законопроект планируется рассмотреть в приоритетном порядке, добавил он.Проблема обмана россиян телефонными мошенниками поднималась в ходе "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, глава государства сообщил, что только с территории Украины у граждан РФ телефонными мошенниками было похищено более 250 миллиардов рублей. По его словам, Украина возвела этот способ мошенничества в статус госполитики и проводит такие операции под контролем спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схемаНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, новости, финансы, кредит, мошенничество