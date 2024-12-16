https://crimea.ria.ru/20241216/moshenniki-voruyut-telegram-akkaunty-rossiyan---novaya-skhema-1142646187.html

Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема

Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема

Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:30

мошенничество

wildberries

telegram

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В полиции подчеркивают: для подписки на Wildberries авторизация не требуется, однако аферисты надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона. В этом случае жертва теряет доступ к своему аккаунту.В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, wildberries , telegram, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество