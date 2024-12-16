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Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:30
мошенничество
wildberries
telegram
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В полиции подчеркивают: для подписки на Wildberries авторизация не требуется, однако аферисты надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона. В этом случае жертва теряет доступ к своему аккаунту.В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мошенничество, wildberries , telegram, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема

Мошенники воруют Telegram-аккаунты через подписку на Wildberries - МВД

14:29 16.12.2024 (обновлено: 14:30 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники продолжают использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам Telegram. На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и телеграм-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен Wildberriesworld.xyz", - сказано в сообщении.
В полиции подчеркивают: для подписки на Wildberries авторизация не требуется, однако аферисты надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона. В этом случае жертва теряет доступ к своему аккаунту.
В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы.
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МошенничествоWildberriesTelegramНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Общество
 
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