https://crimea.ria.ru/20241216/moshenniki-voruyut-telegram-akkaunty-rossiyan---novaya-skhema-1142646187.html
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:30
мошенничество
wildberries
telegram
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян через "подписку" на Wildberries для предпринимателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В полиции подчеркивают: для подписки на Wildberries авторизация не требуется, однако аферисты надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона. В этом случае жертва теряет доступ к своему аккаунту.В третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 миллионов мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года. При этом россияне все равно продолжают отдавать свои накопления. Самые значительные суммы похищены через онлайн-банкинг и переводы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, wildberries , telegram, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян - новая схема
Мошенники воруют Telegram-аккаунты через подписку на Wildberries - МВД
14:29 16.12.2024 (обновлено: 14:30 16.12.2024)