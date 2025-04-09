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Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:40
2025-04-09T13:40
денис кратюк
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, "это традиционная практика, которая продолжается в течение 10 лет", просто "в какие-то годы сумма чуть больше, а в какие-то чуть меньше", но эта "сумма свободно реализуется республикой"."Деньги попадают в наши традиционные отрасли, которые для Крыма являются титульными: виноградарство, садоводство, животноводство, а также зерновые культуры, которые являются для региона серьезным фундаментом, на который мы прежде всего опираемся", – уточнил Кратюк.Также он добавил, что в аграрном секторе Крыма сегодня работает более 80 тысяч человек.В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений, сообщалось ранее.Вице-премьер России Дмитрий Патрушев на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму возобновление зерновой сделкиКаким будет урожай зерновых в КрымуВ Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
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денис кратюк, сельское хозяйство, крым, новости крыма, экономика крыма, финансирование
Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство

Крым получил свыше 2,4 миллиарда рублей на развитие аграрного сектора в 2025 году

13:40 09.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Специфика этого года такова, что Республика Крым получила значительно большой объем финансовых вложений во все направления сельского хозяйства. Если говорить о федеральных средствах, то это более 2, 4 миллиарда рублей", – сказал Кратюк.

По его словам, "это традиционная практика, которая продолжается в течение 10 лет", просто "в какие-то годы сумма чуть больше, а в какие-то чуть меньше", но эта "сумма свободно реализуется республикой".
"Деньги попадают в наши традиционные отрасли, которые для Крыма являются титульными: виноградарство, садоводство, животноводство, а также зерновые культуры, которые являются для региона серьезным фундаментом, на который мы прежде всего опираемся", – уточнил Кратюк.
Также он добавил, что в аграрном секторе Крыма сегодня работает более 80 тысяч человек.
В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений, сообщалось ранее.
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
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