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Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство

Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство

Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:40

2025-04-09T13:40

2025-04-09T13:40

денис кратюк

сельское хозяйство

крым

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экономика крыма

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета получил Крым на развитие традиционных для региона отраслей сельского хозяйства в этом году. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, "это традиционная практика, которая продолжается в течение 10 лет", просто "в какие-то годы сумма чуть больше, а в какие-то чуть меньше", но эта "сумма свободно реализуется республикой"."Деньги попадают в наши традиционные отрасли, которые для Крыма являются титульными: виноградарство, садоводство, животноводство, а также зерновые культуры, которые являются для региона серьезным фундаментом, на который мы прежде всего опираемся", – уточнил Кратюк.Также он добавил, что в аграрном секторе Крыма сегодня работает более 80 тысяч человек.В Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений, сообщалось ранее.Вице-премьер России Дмитрий Патрушев на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму возобновление зерновой сделкиКаким будет урожай зерновых в КрымуВ Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, сельское хозяйство, крым, новости крыма, экономика крыма, финансирование