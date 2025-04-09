Рейтинг@Mail.ru
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/generala-ivana-popova-mogut-otpravit-v-zonu-provedeniya-spetsoperatsii-1145541959.html
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:03
2025-04-09T13:05
новости
иван попов
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138873008_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_03df2d57fce0733c9b2bb028b686751a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский.Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138873008_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_fee6c6f0a089bf2c24ba5e2ca7b4586e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, иван попов, вооруженные силы россии
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации

Ходатайство об отправке генерала Попова в зону проведения СВО поддержали в Минобороны РФ

13:03 09.04.2025 (обновлено: 13:05 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ И. Попова
Рассмотрение жалобы на арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ И. Попова - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский.

"Мы заявили ходатайство об отправке на СВО генерала Ивана Ивановича Попова и приостановлении его уголовного преследования, Минобороны поддержала ходатайство, ожидаем решение", – заявил Буйновский.

Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиИван ПоповВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
13:45ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
13:40Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
13:24Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма
13:22В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина
13:13ЦБ назвал торговые войны новым риском
13:07ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ
13:03Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
12:52Легендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости Крым
12:43В Крым идут морозы и штормовой ветер
12:34В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
12:15В Керчи перебои с водой из-за аварии
11:57"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму
11:35Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы
11:22Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство
11:0919-летняя шпионка из Херсонской области осуждена на 9 лет за госизмену
10:55В Евпатории громко
10:47Снежный шторм возвращается в Крым
10:34Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
10:21На западе Крыма обесточены девять населенных пунктов
Лента новостейМолния