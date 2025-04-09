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Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:03
2025-04-09T13:03
2025-04-09T13:05
новости
иван попов
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский.Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иван попов, вооруженные силы россии
Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
Ходатайство об отправке генерала Попова в зону проведения СВО поддержали в Минобороны РФ
13:03 09.04.2025 (обновлено: 13:05 09.04.2025)