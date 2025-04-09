https://crimea.ria.ru/20250409/generala-ivana-popova-mogut-otpravit-v-zonu-provedeniya-spetsoperatsii-1145541959.html

Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации

Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:03

2025-04-09T13:03

2025-04-09T13:05

новости

иван попов

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский.Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иван попов, вооруженные силы россии