https://crimea.ria.ru/20240923/utverzhdeno-obvinenie-generalu-ivanu-popovu-1140561846.html

Утверждено обвинение генералу Ивану Попову

Утверждено обвинение генералу Ивану Попову - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Утверждено обвинение генералу Ивану Попову

Обвинительное заключение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова утверждено прокуратурой, оно направлено в суд, где будет... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T22:30

2024-09-23T22:30

2024-09-23T22:30

иван попов

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генеральная прокуратура россии

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Обвинительное заключение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова утверждено прокуратурой, оно направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. Об этом со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского пишет РИА Новости.По версии следствия, Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Ранее Буйновский сообщал, что защита будет настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала Попова, который отказался провести следователь, а также будет добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде.17 мая Иван Попов он был заключен под стражу на два месяца. В июле по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.Как сообщалось ранее, Иван Попов обвиняется в хищении в 2023 году изделий металлопроката на 130 миллионов рублей для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области. Материалы должны были пойти на обустройство инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет его в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Также в мае арестован начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВОЭкс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничествеСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван попов, новости, генеральная прокуратура россии, суд, происшествия