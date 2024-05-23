https://crimea.ria.ru/20240523/arestovan-nachalnik-upravleniya-departamenta-minoborony-po-gosoboronzakazu-1137533148.html

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T19:12

2024-05-23T19:12

2024-05-23T19:28

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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гособоронзаказ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет России.Отмечается, что суд заключил Вертелецкого под стражу.Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следком России обвиняет генерала в получении взятки в размере 36 млн рублей за увеличение закупок продукции для Минобороны.Кроме того, 17 мая под стражу на два месяца взят экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. По данным СК, он причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей.14 мая был арестован начальника управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 – 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур "за совершение определенных действий в их пользу".23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://crimea.ria.ru/20240523/kreml-prokommentiroval-zaderzhaniya-v-minoborony-rossii-1137518664.html

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ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, россия, коррупция, новости, владимир вертелецкий, гособоронзаказ