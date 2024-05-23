Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
Начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу Вертелецкий задержан - СК
19:12 23.05.2024 (обновлено: 19:28 23.05.2024)
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - цитирует ведомство официального представителя СК России Светлану Петренко.
Отмечается, что суд заключил Вертелецкого под стражу.
Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следком России обвиняет генерала в получении взятки в размере 36 млн рублей за увеличение закупок продукции для Минобороны.
Кроме того, 17 мая под стражу на два месяца взят экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. По данным СК, он причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей.
14 мая был арестован начальника управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 – 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур "за совершение определенных действий в их пользу".
23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.
Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.