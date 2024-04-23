https://crimea.ria.ru/20240423/zamministra-oborony-rossii-zaderzhan-za-vzyatku-1136791831.html
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T21:25
2024-04-23T21:25
2024-04-23T22:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
взятка
тимур иванов
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Тимур Владимирович Иванов в мае 2016 года указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, взятка, тимур иванов, происшествия, новости
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки - Следком
21:25 23.04.2024 (обновлено: 22:35 23.04.2024)