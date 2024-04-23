https://crimea.ria.ru/20240423/zamministra-oborony-rossii-zaderzhan-za-vzyatku-1136791831.html

Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T21:25

2024-04-23T21:25

2024-04-23T22:35

ск рф (следственный комитет российской федерации)

министерство обороны рф

взятка

тимур иванов

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Тимур Владимирович Иванов в мае 2016 года указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, взятка, тимур иванов, происшествия, новости