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Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T21:25
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Тимур Владимирович Иванов в мае 2016 года указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.
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ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, взятка, тимур иванов, происшествия, новости
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки - Следком

21:25 23.04.2024 (обновлено: 22:35 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Надежда Чичерова / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович", - сказано в сообщении ведомства в Тelegram.
Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Тимур Владимирович Иванов в мае 2016 года указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
21:55
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Министерство обороны РФВзяткаТимур ИвановПроисшествияНовости
 
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