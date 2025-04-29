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В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T20:11
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80 лет победы
движение первых
новости крыма
симферополь
праздники и памятные даты
9 мая
день победы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором мероприятия выступил совет крымского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".По их словам, цель акции "Вальс Победы" – напомнить о значимости Дня Победы, привлечь молодежь к сохранению исторического наследия, укрепить связи между поколениямиМероприятие состоится 7 мая в 16:00 в парке имени Гагарина на площадке возле скульптуры "Три грации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМВ Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестраВ Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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80 лет победы, движение первых, новости крыма, симферополь, праздники и памятные даты, 9 мая, день победы, общество
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы

В столице Крыма состоится акция "Вальс Победы" с участием 80 пар танцоров

20:11 29.04.2025
 
© Наталья МининаБал Победы в Симферополе
Бал Победы в Симферополе
© Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором мероприятия выступил совет крымского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Вальс соберет на одной площадке 80 пар танцоров, что составляет 160 участников – обучающихся школ и колледжей города Симферополя, а также их наставников и представителей семейного сообщества "Родные-любимые" "Движения первых" Республики Крым", – сообщили организаторы акции.
По их словам, цель акции "Вальс Победы" – напомнить о значимости Дня Победы, привлечь молодежь к сохранению исторического наследия, укрепить связи между поколениями
Мероприятие состоится 7 мая в 16:00 в парке имени Гагарина на площадке возле скульптуры "Три грации".
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80 лет ПобедыДвижение первыхНовости КрымаСимферопольПраздники и памятные даты9 маяДень ПобедыОбщество
 
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