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В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T20:11
2025-04-29T20:11
2025-04-29T20:11
80 лет победы
движение первых
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день победы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором мероприятия выступил совет крымского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".По их словам, цель акции "Вальс Победы" – напомнить о значимости Дня Победы, привлечь молодежь к сохранению исторического наследия, укрепить связи между поколениямиМероприятие состоится 7 мая в 16:00 в парке имени Гагарина на площадке возле скульптуры "Три грации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМВ Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестраВ Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
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В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
В столице Крыма состоится акция "Вальс Победы" с участием 80 пар танцоров