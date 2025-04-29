https://crimea.ria.ru/20250429/v-simferopole-80-par-odnovremenno-stantsuyut-vals-v-chest-80-letiya-pobedy-1146070566.html

В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы

В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы

В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T20:11

2025-04-29T20:11

2025-04-29T20:11

80 лет победы

движение первых

новости крыма

симферополь

праздники и памятные даты

9 мая

день победы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в парке имени Гагарина состоится акция "Вальс Победы", посвященная предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором мероприятия выступил совет крымского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".По их словам, цель акции "Вальс Победы" – напомнить о значимости Дня Победы, привлечь молодежь к сохранению исторического наследия, укрепить связи между поколениямиМероприятие состоится 7 мая в 16:00 в парке имени Гагарина на площадке возле скульптуры "Три грации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМВ Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестраВ Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, движение первых, новости крыма, симферополь, праздники и памятные даты, 9 мая, день победы, общество