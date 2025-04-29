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17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки - РИА Новости Крым, 29.04.2025
17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
17 мирных жителей Горловки, а также пять сотрудников МВД получили ранения из-за обстрела ВСУ в центре города. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T18:31
2025-04-29T19:36
иван приходько
новости
происшествия
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. 17 мирных жителей Горловки, а также пять сотрудников МВД получили ранения из-за обстрела ВСУ в центре города. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.По улице Пушкинской в Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина. Ранения различной степени тяжести получили четырехмесячный мальчик, пять женщин, четверо мужчин, перечислил Пушилин. В Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии пострадала женщина. Кроме того, ранения получили пять сотрудников МВД по Донецкой Народной Республике. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.Повреждены ряд жилых домостроений и социальных объектов в Центрально-Городском районе города и объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе, дополнил глава республики. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА.Ранее во вторник пятеро мирных жителей получили ранения после атаки боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области.Также во вторник после атаки дрона ВСУ по автомобилю на участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка погибли два человека, еще трое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенокДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на БелгородчинеУкраинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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иван приходько, новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу
17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки

В Горловке из-за удара ВСУ ранены 17 человек – Пушилин

18:31 29.04.2025 (обновлено: 19:36 29.04.2025)
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько16 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
16 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. 17 мирных жителей Горловки, а также пять сотрудников МВД получили ранения из-за обстрела ВСУ в центре города. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"17 горловчан, в том числе четырехмесячный ребенок, а также пять сотрудников МВД по ДНР пострадали сегодня от киевской агрессии", – сказано в сообщении.

По улице Пушкинской в Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина. Ранения различной степени тяжести получили четырехмесячный мальчик, пять женщин, четверо мужчин, перечислил Пушилин. В Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии пострадала женщина. Кроме того, ранения получили пять сотрудников МВД по Донецкой Народной Республике. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены ряд жилых домостроений и социальных объектов в Центрально-Городском районе города и объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе, дополнил глава республики. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА.
Ранее во вторник пятеро мирных жителей получили ранения после атаки боевиков ВСУ на населенные пункты Белгородской области.
Также во вторник после атаки дрона ВСУ по автомобилю на участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка погибли два человека, еще трое получили ранения.
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