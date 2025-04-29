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В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
В Севастополе многодетным молодым родителям стали выплачивать по 300 тысяч рублей. Выплата единовременная, за ней уже обратились 32 человека, сообщил губернатор РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T20:48
2025-04-29T20:39
севастополь
михаил развожаев
господдержка
соцзащита
соцвыплаты
дети
многодетная семья
новости севастополя
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным молодым родителям стали выплачивать по 300 тысяч рублей. Выплата единовременная, за ней уже обратились 32 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил, что выплата предусмотрена региональной программой по повышению рождаемости. Право на нее предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно. Более того, при отсутствии регистрации в Севастополе можно предоставить договор найма, судебное решение и прочие документы.Подробный перечень документов для получения выплат можно найти на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, добавил губернатор.Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", который направлен на поддержку молодых родителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцВ Крыму новорожденным открывают СНИЛС по упрощенной формеВ Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, господдержка, соцзащита, соцвыплаты, дети, многодетная семья, новости севастополя
В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей

В Севастополе многодетные молодые родители начали получать выплату в 300 тысяч рублей

20:48 29.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе многодетные молодые родители начали получать единовременную выплату 300 тысяч рублей
В Севастополе многодетные молодые родители начали получать единовременную выплату 300 тысяч рублей
© Telegram Михаил Развожаев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным молодым родителям стали выплачивать по 300 тысяч рублей. Выплата единовременная, за ней уже обратились 32 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе многодетные молодые родители начали получать единовременную выплату 300 тысяч рублей. <…> Сейчас за этой выплатой обратились 32 человека. Одна из семей – молодые родители Виктория и Иван, у которых родились близняшки Ульяна и Арина. Полученные средства Виктория и Иван планируют потратить на улучшение жилищных условий", – рассказал губернатор.

И напомнил, что выплата предусмотрена региональной программой по повышению рождаемости. Право на нее предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно. Более того, при отсутствии регистрации в Севастополе можно предоставить договор найма, судебное решение и прочие документы.
Подробный перечень документов для получения выплат можно найти на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, добавил губернатор.
Ранее в Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", который направлен на поддержку молодых родителей.
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СевастопольМихаил РазвожаевГосподдержкаСоцзащитаСоцвыплатыдетиМногодетная семьяНовости Севастополя
 
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