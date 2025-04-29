https://crimea.ria.ru/20250429/vstrecha-putina-i-lukashenko-o-chem-govorili-lidery-dvukh-stran-1146093592.html

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух стран

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух стран - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух стран

В Волгограде состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. О главных заявлениях... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T23:07

2025-04-29T23:07

2025-04-29T23:15

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

переговоры

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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Волгограде состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. О главных заявлениях двусторонних переговоров, которые продлились четыре часа, читайте в подборке РИА Новости Крым.Об исторической памяти и схожести взглядовБелорусский лидер отметил, что Минск и Москва не скрывают похожих взглядов в вопросах международной повестки."У нас, действительно, общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Тут нечего даже и говорить. Мы это не скрываем, не крутим, не вертим", – сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Лукашенко обозначил, что идея у обеих стран абсолютно одинаковая и это одно Отечество."Я говорю: от Бреста до Владивостока у нас одно Отечество. Так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с Вами немало в этом сделали", – отметил лидер Беларуси.Также он назвал хорошей традицией регулярные встречи с российским лидером. И поблагодарил Владимира Путина "за то, что мы часто созваниваемся, обсуждаем срочные вопросы".Про Парад на Красной площади и ВолгоградОтвечая на приглашение Владимира Путина посетить Парад Победы на Красной площади, Александр Лукашенко признался, что не может не приехать на парад в Москву.Также он поблагодарил российского президента за возможность посетить Волгоград."Это впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно… Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется", – сказал Лукашенко.О промышленной кооперации и совместных беспилотникахМосква и Минск достигли определенных договоренностей о расширении промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", – обозначил Путин.Также он заявил, что Россия готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам совместно с белорусскими специалистами."Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", – сказал российский лидер.Кроме того, страны могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, убежден Путин, отметив, что в вопросах авиастроения уже есть договоренности.О результатах в торгово-экономических связахВ ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил, что РФ и Белоруссия добились ощутимых результатов в сфере торгово-экономических связей."В сфере торгово-экономических связей у нас (у России и Белоруссии – ред.), конечно, результат просто выдающийся, сказать прямо. Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным даже чуть побольше, по нашим, где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком", – сказал Путин.Также ранее во вторник на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде президент РФ предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Тогда как президент Белоруссии заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озераНовый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с МишустинымТрамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, переговоры